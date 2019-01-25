300 млн рублей. Глушаков выставил на продажу коттедж, где жил с женой и детьми

Футболист переписал недвижимость на мать, чтобы оставить супругу без крыши над головой.

Новая глава в семейной драме Дениса и Дарьи Глушаковых: футболист переписал на мать коттедж и выставил его на продажу. Как сообщает телеграм-канал Mash, в коттедже с тремя спальнями, бассейном и бильярдной футболист жил вместе с женой и детьми, однако сейчас ситуация изменилась.

За недвижимость площадью 550 квадратных метров в Истре Глушаков хочет получить 300 миллионов рублей. Столько же денег он ранее снял со счёта супруги.

Супруги уже дали повторные показания. Сейчас следствие решает, возбуждать ли уголовное дело.

Напомним, Дарья Глушакова утверждает, что Денис избил её во время последней встречи.

Ранее были опубликованы аудиозаписи разговоров Глушакова с женой, в которых он обещал "стереть её в порошок".

В сентябре Дарья застала мужа в сауне с неизвестной девушкой, после чего обе стороны выразили желание развестись из-за взаимных обвинений в измене.