"Лучший игрок, которого не было". Трудный путь пропавшего футболиста "Кардиффа"

Родился в деревне на 300 жителей
Семья маленького Салы променяла деревушку Кулулу на более крупную — Прогресо. Население там в десять раз больше — около трёх тысяч
Фото: © youtube/Le Sport avec CANAL
Скауты заметили его в 15 лет
В 2005-м Сала переехал в аргентинский Сан-Франсиско. Он перешёл в клуб, который готовил кадры для французского "Бордо"
Фото: © Reproducción La Nacion
Оказался в Португалии, но быстро сбежал
В 2009-м юного форварда пригласили в португальский ФК "Крату". Сала отлично дебютировал, но неожиданно для всех быстро сбежал
Фото: © youtube/Le Sport avec CANAL
На предсезонке он показал задатки классного форварда. Но провёл только один официальный матч, в котором забил два гола. А потом внезапно заявил, что ему нужно срочно вернуться в Аргентину из-за подруги, у которой были проблемы
Главный тренер клуба Пауло Трапола
Переехал в Европу, но оказался не нужен
В 20 лет Салу всё-таки взяли в "Бордо", но места в составе ему не было. Аренда в Италию не состоялась: там не оценили его уровень
Период адаптации был сложным. Раз в три месяца я возвращался в Аргентину и спрашивал себя: это действительно то, о чём я мечтал? Семья продолжала меня поддерживать, и я не сдался.
Эмилиано Сала
Зажёг в третьем дивизионе
В сезоне 2012/2013 Салу отдали в аренду в "Орлеан", где он наколотил 19 голов в 37 матчах. Тренер назвал его лучшим игроком года
В 2015-м году после нескольких аренд "Бордо" решил продать Салу в "Нант" всего за один миллион евро. Жирондинцы наверняка пожалели
Стал звездой "Нанта"
В "Нанте" Сала по-настоящему раскрылся: забил 42 гола за три с половиной сезона и стал лидером клуба
Особенно ударно Сала провёл начало этого сезона: 12 голов к январю. В какой-то момент он опережал Игуаина, Месси, Агуэро и Икарди
А в Лиге 1 обходил Неймара и Кавани. Впереди был только Мбаппе
Отказался от больших денег ради мечты
Зимой Салу звали в Китай на большую зарплату. Но он отказался ради возможности поиграть в Англии — это его мечта
Для "Кардиффа" Сала стал самой крупной покупкой в истории клуба — 17 миллионов фунтов
Кумир — Габриэль Батистута
Бати-гол — легенда аргентинского футбола и земляк Салы: он родился в той же провинции. Эмилиано считает его эталоном форварда
Фото: © twitter/gabrielbatistutaok
Думаю, у меня похожие данные, но я стараюсь изучать нападающих всех типов. Я смотрю много матчей и пристально наблюдаю: за движениями, игрой в штрафной и перед воротами, голами — мне всё интересно. В таких же ситуациях я потом могу что-то применить
Эмилиано Сала
Не эгоист на поле
Несмотря на то что Сала — бомбардир, он всегда делится мячами с партнёрами
Я могу показаться неуклюжим, но мне нравится двигаться по всему периметру атаки. Не люблю стоять на месте. Могу спуститься ниже и помочь полузащитникам. Я должен не только замыкать, но и правильно действовать в подыгрыше
Эмилиано Сала
Любимый фильм — "Че Гевара: дневники мотоциклиста"
Эмилиано Салу очень вдохновляет история про Че Гевару, который без денег отправился в путешествие по Латинской Америке
Фото: © kinopoisk.ru
Есть тату с мотивационной цитатой
На правой руке Салы есть тату с фразой Toujours jusqu’à la victoire, что означает "Всегда к победе". Форвард не любит проигрывать
"Лучший игрок, которого у нас никогда не было". В "Кардиффе" продолжают молиться за Салу
Фото: © instagram/cardiffcityfc
Официально не погиб
В настоящий момент поиски самолёта прекращены, однако Сала не объявлен погибшим. Чудеса случаются — не время для минуты молчания
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