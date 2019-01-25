"Лучший игрок, которого не было". Трудный путь пропавшего футболиста "Кардиффа"

Поиски футболиста "Кардиффа" Эмилиано Салы официально завершены. Однако ни обломков самолёта, на котором он летел, ни следов самого футболиста до сих пор не нашли. Несмотря на то что матчи АПЛ начнутся с минуты молчания, во Франции и в семье самого Салы не верят, что он погиб. Лайф рассказывает о тернистом пути аргентинского мальчишки, который почти осуществил мечту — стать звездой английского чемпионата.