"Лучший игрок, которого не было". Трудный путь пропавшего футболиста "Кардиффа"

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"Лучший игрок, которого не было". Трудный путь пропавшего футболиста "Кардиффа"

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Фото: © cardiffcityfc.co.uk

Поиски футболиста "Кардиффа" Эмилиано Салы официально завершены. Однако ни обломков самолёта, на котором он летел, ни следов самого футболиста до сих пор не нашли. Несмотря на то что матчи АПЛ начнутся с минуты молчания, во Франции и в семье самого Салы не верят, что он погиб. Лайф рассказывает о тернистом пути аргентинского мальчишки, который почти осуществил мечту — стать звездой английского чемпионата.

Родился в деревне на 300 жителей

Семья маленького Салы променяла деревушку Кулулу на более крупную — Прогресо. Население там в десять раз больше — около трёх тысяч

Фото: © youtube/Le Sport avec CANAL

Скауты заметили его в 15 лет

В 2005-м Сала переехал в аргентинский Сан-Франсиско. Он перешёл в клуб, который готовил кадры для французского "Бордо"

Фото: © Reproducción La Nacion

Оказался в Португалии, но быстро сбежал

В 2009-м юного форварда пригласили в португальский ФК "Крату". Сала отлично дебютировал, но неожиданно для всех быстро сбежал

Фото: © youtube/Le Sport avec CANAL

На предсезонке он показал задатки классного форварда. Но провёл только один официальный матч, в котором забил два гола. А потом внезапно заявил, что ему нужно срочно вернуться в Аргентину из-за подруги, у которой были проблемы

Главный тренер клуба Пауло Трапола

Переехал в Европу, но оказался не нужен

В 20 лет Салу всё-таки взяли в "Бордо", но места в составе ему не было. Аренда в Италию не состоялась: там не оценили его уровень

Фото: © instagram/emilianosala9

Период адаптации был сложным. Раз в три месяца я возвращался в Аргентину и спрашивал себя: это действительно то, о чём я мечтал? Семья продолжала меня поддерживать, и я не сдался.

Эмилиано Сала

Фото: © instagram/emilianosala9

Зажёг в третьем дивизионе

В сезоне 2012/2013 Салу отдали в аренду в "Орлеан", где он наколотил 19 голов в 37 матчах. Тренер назвал его лучшим игроком года

Фото: © twitter/Emiliano Sala

В 2015-м году после нескольких аренд "Бордо" решил продать Салу в "Нант" всего за один миллион евро. Жирондинцы наверняка пожалели

Стал звездой "Нанта"

В "Нанте" Сала по-настоящему раскрылся: забил 42 гола за три с половиной сезона и стал лидером клуба

Фото: © instagram/emilianosala9

Особенно ударно Сала провёл начало этого сезона: 12 голов к январю. В какой-то момент он опережал Игуаина, Месси, Агуэро и Икарди

А в Лиге 1 обходил Неймара и Кавани. Впереди был только Мбаппе

Отказался от больших денег ради мечты

Зимой Салу звали в Китай на большую зарплату. Но он отказался ради возможности поиграть в Англии — это его мечта

Фото: © instagram/emilianosala9

Для "Кардиффа" Сала стал самой крупной покупкой в истории клуба — 17 миллионов фунтов

Кумир — Габриэль Батистута

Бати-гол — легенда аргентинского футбола и земляк Салы: он родился в той же провинции. Эмилиано считает его эталоном форварда

Фото: © twitter/gabrielbatistutaok

Думаю, у меня похожие данные, но я стараюсь изучать нападающих всех типов. Я смотрю много матчей и пристально наблюдаю: за движениями, игрой в штрафной и перед воротами, голами — мне всё интересно. В таких же ситуациях я потом могу что-то применить

Эмилиано Сала

Фото: © instagram/emilianosala9

Не эгоист на поле

Несмотря на то что Сала — бомбардир, он всегда делится мячами с партнёрами

Я могу показаться неуклюжим, но мне нравится двигаться по всему периметру атаки. Не люблю стоять на месте. Могу спуститься ниже и помочь полузащитникам. Я должен не только замыкать, но и правильно действовать в подыгрыше

Эмилиано Сала

Фото: © instagram/emilianosala9

Любимый фильм — "Че Гевара: дневники мотоциклиста"

Эмилиано Салу очень вдохновляет история про Че Гевару, который без денег отправился в путешествие по Латинской Америке

Фото: © kinopoisk.ru

Есть тату с мотивационной цитатой

На правой руке Салы есть тату с фразой Toujours jusqu’à la victoire, что означает "Всегда к победе". Форвард не любит проигрывать

Фото: © twitter/Emiliano Sala

"Лучший игрок, которого у нас никогда не было". В "Кардиффе" продолжают молиться за Салу

Официально не погиб

В настоящий момент поиски самолёта прекращены, однако Сала не объявлен погибшим. Чудеса случаются — не время для минуты молчания

Автор:
Дмитрий Садылко
ДС
Дмитрий Садылко
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