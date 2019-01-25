Степанова и Букин идут вторыми после ритм-танца на чемпионате Европы

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Степанова и Букин идут вторыми после ритм-танца на чемпионате Европы

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Фото: РИА Новости/Владимир Песня 

В Минске продолжается европейское первенство по фигурному катанию. Перед розыгрышем медалей среди женщин дуэты показали свои ритм-танцы.

Французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон ожидаемо лидируют после ритм-танца. От судей они получили 84,79 балла, что теперь является новым мировым рекордом.

Россияне Александра Степанова и Иван Букин безупречно откатали свой номер и заслуженно получили высокие 81,37 балла. Для них это личный рекорд. После проката россиян зрители встали на ноги и скандировали "Молодцы". Но сегодня Александра и Иван только вторые. На третьем месте — итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (79,05).

Виктория Синицина и Никита Кацалапов идут пятыми. Танцор при вращениях упал, а следом на лёд приземлилась и его партнёрша, поэтому пока у них 70,24 балла.

<p>Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Фото: РИА Новости / Владимир Песня</p>

Россияне Софья Евдокимова и Егор Базин с результатом 66,65 балла только 11-е.

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Свои произвольные программы танцоры представят завтра, 26 января, в 16:25 (мск). А сегодня медали разыграют женщины в одиночном катании. Напомним, что Алина Загитова и Софья Самодурова являются лидерами.

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Автор:
Галина Глазко
ГГ
Галина Глазко
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