Перелёт в никуда. Кто заплатит £17 млн за исчезновение футболиста "Кардиффа"?

Аргентинский футболист Эмилиано Сала официально перешёл из французского "Нанта" в валлийский "Кардифф". Он уже подписал контракт с новым клубом и был представлен в качестве его игрока, а затем таинственно исчез в самолёте. Поиски Салы официально завершены, хоть пока и не подтверждено, что он погиб. Вопрос, который остаётся повисшим в воздухе: что делать с 20 миллионами евро — платой за его переход? Лайф отвечает на денежный вопрос.

Вопрос № 1. Оформлена ли сделка?

Трансфер официально считается совершённым с момента его регистрации в ФИФА. В случае с Салой источник в "Нанте" утверждает, что "контракт был подписан в субботу (19 января) в 17:00 и одобрен в понедельник (21 января)". То есть до исчезновения игрока. По идее, это должно означать, что "Кардифф" должен закрыть сделку — выплатить необходимую сумму — 17 миллионов фунтов стерлингов (около 20 миллионов евро).

Договор о трансфере вступает в силу с момента его регистрации. Если это так, то в принципе "Кардифф" должен выплатить 17 миллионов "Нанту", даже если игрок исчез юрист фирмы August Debouzy Александра Коэн Джонатан Фото: © august-debouzy.com

Вопрос № 2. Есть ли страховка?

Обычно топ-клубы имеют два виды страховки трансферов.

Во-первых, страхование в случае телесных повреждений игрока. Во-вторых, так называемое страхование ведущего работника. Эта страховка используется в бизнесе для того, чтобы пережить потери важных членов компании.

"Нант", безусловно, подписал контракт такого типа, но вопрос в том, действует ли этот контракт, когда трансфер уже оформлен. Перешла ли эта страховка к "Кардиффу", вступила ли она в силу? Это пока не ясно юрист фирмы August Debouzy Александра Коэн Джонатан Фото: © august-debouzy.com

Вопрос № 3. На ком страхование ответственности?

Страхование ответственности вступает в силу, если одна из сторон является организатором перелёта. В случае с Салой было иначе: "Кардифф" предлагал организовать полёт за дополнительную плату, но игрок решил сделать всё сам. В таком случае компенсацию на себя должен брать перевозчик. Потолок выплат — всего 100 тысяч евро.

Однако потолок можно пробить в случае доказательства вины перевозчика. В этом случае право на компенсацию является абсолютно полным, то есть, если ущерб составляет 17 миллионов, клуб имеет право на всю сумму компенсации юрист фирмы August Debouzy Александра Коэн Джонатан Фото: © august-debouzy.com

Кто-то заплатит 17 миллионов

В любом случае понятно, что "Нант" получит за трансфер Салы 17 миллионов фунтов стерлингов. Вопрос в том, кто их заплатит.

"Кардифф" — если ситуация останется такой, какая она есть сейчас.

Перевозчик — если будет доказана его вина.

Техническая проверка его ждёт при любых обстоятельствах. Хотя бы потому, что сам Сала перед трагедией успел заявить, что самолёт буквально "разваливается".

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