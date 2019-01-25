"Хотят оставить в СИЗО". Кокорину сделали рентген колена

Адвокат футболиста считает, что в изоляторе невозможно качественно провести медицинские исследования.

Юрист, защищающий интересы футболиста "Зенита" Александра Кокорина, рассказала о его состоянии в СИЗО. По её словам, футболист чувствует себя хорошо, однако ему намереваются продлить срок содержания под стражей.

— Сегодня была у Александра. Настроение в общем и целом хорошее. Но стала постоянно беспокоить ноющая боль в колене, которое было прооперировано в марте 2018 года. После нашего разговора пришёл врач СИЗО-2 и повёл Александра делать рентген колена. Даже интересно, что может показать рентген, если у пациента нет перелома. Мне представляется, что идёт "медицинская" подготовка обеспечения продления срока содержания под стражей, в результате которой суду предъявят справку, что проведённым рентгеном ничего не выявлено, — цитирует адвоката Татьяну Стукалову агентство городских новостей "Москва".

Ранее стало известно, что Кокорину грозит операция. Причина — отсутствие физических нагрузок на колено. Футболист недавно только восстановился после тяжёлой травмы.

Напомним, что Кокорин и игрок "Краснодара" Павел Мамаев пробудут в СИЗО до 8 февраля.