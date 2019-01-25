Глушаков снова в деле. "Спартак" разгромил "Зенит" в Кубке "Матч Премьер"

Команда Сергея Семака потерпела ещё одно поражение на новом товарищеском турнире в Катаре, а Глушаков доказал, что необходим клубу.

Московский "Спартак" обыграл петербургский "Зенит" в матче второго тура Кубка "Матч Премьер" (3:0). Открыл счёт 21-летний Георгий Мелкадзе, забив свой первый гол за основную команду.

А спустя всего минуту капитан красно-белых Денис Глушаков увеличил счёт на табло — 2:0.

Во втором тайме команды играли уже в обновлённом составе. Петербуржцам это не помогло, а вот команда Олега Кононова сделала счёт разгромным благодаря вышедшему на замену Луису Адриано.

Луис Адриано забил второй гол на ФОНБЕТ КУБКЕ МАТЧ ПРЕМЬЕР и сравнялся по этому показателю с Денисом Глушаковым.



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https://t.co/EWtmrx6N2e pic.twitter.com/wLhvur8nFZ — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 25 января 2019 г.

Для "Спартака" это уже вторая победа на турнире подряд, а вот для "Зенита", наоборот, очередной проигрыш.

Отметим, что позже столичный "Локомотив" сразится с "Ростовом", по итогам которого и определится лидер второго круга.

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Фонбет Кубок "Матч Премьер". 2-й тур.

"Зенит" — "Спартак" — 0:3.

Голы: Мелкадзе 28' (0:1), Глушаков 29' (0:2), Адриано 73' (0:3).