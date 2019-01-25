Забудьте про Загитову и Медведеву. Софья Самодурова – новая чемпионка Европы

Читайте также

Забудьте про Загитову и Медведеву. Софья Самодурова – новая чемпионка Европы

2666

Софья Самодурова – чемпионка Европы 2019. Фото: © РИА Новости/Владимир Песня 

На чемпионате Европы в Минске завершились соревнования среди женщин в одиночном разряде. Несмотря на то что изначально казалось, что у олимпийской чемпионки Алины Загитовой нет соперниц на этом турнире, она в итоговом протоколе оказалась лишь второй. Первую же строчку заняла другая представительница России – Софья Самодурова.

Главный соперник Алины Загитовой на этом турнире — она сама. Так практически в один голос говорили все эксперты перед началом чемпионата Европы в Минске. И смысл этой фразы начал проявляться уже в короткой программе. Олимпийская чемпионка её выиграла, но не без проблем, показав результат, который был значительно хуже её лучших прокатов.

В произвольной программе история повторилась, но имела гораздо более серьёзные последствия. Загитова откатала нервно: упала, совершила несколько недокрутов и коснулась льда. В итоге в произвольной программе она стала лишь четвёртой, а итоговый протокол возглавила. Но только до выступления следующей фигуристки.

<p>Алина Загитова не смогла выиграть ЧЕ второй раз подряд. Фото: © РИА Новости / Владимир Песня</p>

Следом выступала главная соперница Загитовой — Софья Самодурова, которая дышала олимпийской чемпионке в спину после короткой программы. И 16-летняя подопечная тренера Алексея Мишина проявила себя безупречно в произвольной программе. Она не только чисто исполнила все элементы, включая сложные каскады, но и успевала петь и танцевать. В итоге Самодурова подняла на уши 15-тысячную арену и впечатлила судей. Да так, что с большим отрывом выиграла и произвольную программу, и весь турнир. Софья — новая чемпионка Европы по фигурному катанию!

<p>Станислава Константинова запрыгнула на четвёртое место. Фото: © РИА Новости / Владимир Песня</p>

Третья представительница России — Станислава Константинова, которая обошла Алину Загитову на чемпионате России, здесь наошибалась в короткой программе и занимала после неё лишь 11-е место. Однако питерская фигуристка собралась в произвольной программе, выдав мощнейший прокат, который почти вознёс её на пьедестал почёта. По итогам второго дня соревнований Станислава стала второй, а в итоговом протоколе заняла четвёртое место, уступив 5 баллов представительнице Финляндии, которая взяла бронзовую медаль.

<p>Фото: © <a href="http://www.isuresults.com/results/season1819/ec2019/SEG004.HTM" target="_blank">isuresults.com</a></p>

В итоге чемпионат Европы в женском одиночном катании подарил миру сюрприз, которого никто не ждал. Мало кто сомневался, что чемпионкой станет российская фигуристка. Но ещё меньше человек могли бы перед стартом утверждать, что первое место займёт не Алина Загитова. Однако вышло именно так: олимпийская чемпионка никак не может прийти в форму, этим успешно пользуется её ровесница Софья Самодурова. Для неё это был дебютный чемпионат Европы, и он сразу завершился победой. Перед чемпионатом мира расклад становится всё интереснее.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×