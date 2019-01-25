Гол в стиле ван Бастена и серия пенальти. "Локо" вырвал победу у "Ростова"

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Гол в стиле ван Бастена и серия пенальти. "Локо" вырвал победу у "Ростова"

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Фото: © twitter/ФК Локомотив‏

"Локомотив" и "Ростов" устроили яркую ничью на Кубке Матч Премьер. В серии послематчевых пенальти сильнее оказались железнодорожники.

В Катаре продолжается межсезонный турнир Фонбет Кубок Матч Премьер. В рамках второго тура между собой встречались "Ростов" и "Локомотив". Счёт открыли железнодорожники: роскошный гол боковыми ножницами забил Дмитрий Баринов, напомнив зрителям о легендарном мяче Марко Ван Бастена в финале чемпионата Европы — 1988 в ворота Рината Дасаева.

Однако радовался действующий чемпион России недолго: буквально через 8 минут "Ростов" усилиями исландского легионера Видара Кьяртанссона сравнял счёт.

До финального свистка команды друг другу забить больше не смогли. По регламенту турнира в случае ничьи команды бьют послематчевые пенальти. В "русской рулетке" больше повезло футболистам "Локомотива". Они одержали победу со счётом 3:4. Победу команде принёс вратарь Антон Коченков, отразивший решающий удар соперника.

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Кубок Матч Премьер, 2-й тур.

"Ростов" — "Локомотив" — 1:1, по пенальти — 3:4

Голы: Баринов 48' (0:1), Кьяртанссон 56' (1:1).

В турнирной таблице "Локомотив" располагается на второй строчке. Сразу за московским "Спартаком", который одержал две победы в основное время.

<p>Фото: © <a href="https://matchpremier.ru/cup.php" target="_blank">matchpremier.ru</a></p>

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