Гол в стиле ван Бастена и серия пенальти. "Локо" вырвал победу у "Ростова"

В Катаре продолжается межсезонный турнир Фонбет Кубок Матч Премьер. В рамках второго тура между собой встречались "Ростов" и "Локомотив". Счёт открыли железнодорожники: роскошный гол боковыми ножницами забил Дмитрий Баринов, напомнив зрителям о легендарном мяче Марко Ван Бастена в финале чемпионата Европы — 1988 в ворота Рината Дасаева.
Красавец-гол забивает Дмитрий Баринов на 47-й минуте встречи!— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 25 января 2019 г.
Трансляция #РостовЛоко: https://t.co/uwAGAN5BAj
#МАТЧПРЕМЬЕР pic.twitter.com/OrTyFHDNqU
Однако радовался действующий чемпион России недолго: буквально через 8 минут "Ростов" усилиями исландского легионера Видара Кьяртанссона сравнял счёт.
Ответный гол «Ростова» в исполнении Видара Кьяртанссона!— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 25 января 2019 г.
Трансляция #РостовЛоко: https://t.co/uwAGAN5BAj
#МАТЧПРЕМЬЕР pic.twitter.com/B8wMKFjmQE
До финального свистка команды друг другу забить больше не смогли. По регламенту турнира в случае ничьи команды бьют послематчевые пенальти. В "русской рулетке" больше повезло футболистам "Локомотива". Они одержали победу со счётом 3:4. Победу команде принёс вратарь Антон Коченков, отразивший решающий удар соперника.
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Кубок Матч Премьер, 2-й тур.
"Ростов" — "Локомотив" — 1:1, по пенальти — 3:4
Голы: Баринов 48' (0:1), Кьяртанссон 56' (1:1).
В турнирной таблице "Локомотив" располагается на второй строчке. Сразу за московским "Спартаком", который одержал две победы в основное время.
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