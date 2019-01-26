Новая звезда фигурного катания. Кто такая чемпионка Европы Софья Самодурова?

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Новая звезда фигурного катания. Кто такая чемпионка Европы Софья Самодурова?

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Фото: © РИА Новости/Александр Вильф

Чемпионат Европы по фигурному катанию преподнёс уже несколько сюрпризов. Один из самых ярких – победа в женском одиночном катании Софьи Самодуровой. Юная подопечная Алексея Мишина безупречно откатала свою программу и воспользовалась ошибками Алины Загитовой. Золото континентального первенства для Самодуровой — первая победа на взрослом уровне. Лайф рассказывает всё, что нужно знать о юной фигуристке.

Красноярская звёздочка

Софья родилась в 2002 году в Красноярске, но её семья переехала в Санкт-Петербург, где Самодурова и начала заниматься спортом

Фото: © instagram/sofia_samodurova

Семья по всём поддерживает

Родители Софьи далеки от спорта, они работают в строительных компаниях. Но они во всём поддерживают дочь

Фото: © instagram/sofia_samodurova

На странице отца Софьи Вячеслава Самодурова есть трогательное видео с ранних прокатов Софьи, где совсем маленькая девочка в розовом костюме ещё не совсем уверенно исполняет прыжки и падает всего раз.

Софья занимается у Алексея Мишина вместе с Елизаветой Туктамышевой. К мэтру она попала через Марию Николаеву и Олега Татаурова.

Не была звездой в юниорах

Лучшее достижение Самодуровой на юниорском уровне — третье место на первенстве России среди девушек и юношей в 2016 году

Фото: © РИА Новости/Павел Лисицын

На дебютном взрослом чемпионате России в Челябинске в 2016-м году заняла лишь 9-е место. Годом позже — 11-е.

Первые победы

В сезоне 2017/2018 Софья выиграла два этапа юниорского Гран-при и вышла в финал

Фото: © РИА Новости/Владимир Песня

Её победу нельзя рассматривать как стечение обстоятельств. Она заняла своё место, потому что по технике прыжков, по балансировке движений, по хореографии программ она и должна была стать одной из первых

Тренер Алексей Мишин

Фото: © РИА Новости/Владимир Песня

В этом сезоне Самодурова начала выступать на взрослом международном уровне. Итог — два серебра и бронза.

Никогда раньше не обыгрывала Загитову

На Rostelecom Cup 2018 Самодурова проиграла Загитовой 25 баллов. На чемпионате России тоже уступила, но меньше — 2,3 балла

Фото: © РИА Новости/Владимир Песня

На чемпионате Европы Самодурова была безупречна. Собственный рекорд и тотальная победа.

Есть ли ощущение, что Загитову обыгрывать неприлично? Да, такое чувство приходит. Она же олимпийская чемпионка, а я провожу только первый сезон. Но успокаиваться рано. Алексей Мишин сказал: "Не выпрыгивай из штанов". Просто буду готовиться дальше

Софья Самодурова

Фото: © РИА Новости/Владимир Песня

Соня выиграла чемпионат, но не превзошла Алину Загитову, у которой титул олимпийской чемпионки и которая мастерски владеет элементами

Алексей Мишин

Фото: © РИА Новости/Владимир Песня

Поедет на чемпионат мира

Европейский успех позволил Самодуровой поехать на мировое первенство. Впервые в карьере

Фото: © РИА Новости/Владимир Песня

Как буду отдыхать после турнира? Будет несколько деньков, чтобы прийти в себя, сходить в школу, сдать некоторые предметы и дальше усердно работать, стремиться к лучшему

Софья Самодурова

Фото: © РИА Новости/Владимир Песня

  • Любимый предмет в школе — алгебра
  • Нравится альбом Монеточки
  • Любит музеи, театры, квесты в реальности, любовную поэзию
  • Любимое блюдо — стейки прожарки медиум
  • Боится насекомых

Фото: © instagram/sofia_samodurova

Самодурова — пятая чемпионка Европы из России за шесть лет

2014 — Юлия Липницкая

2015 — Елизавета Туктамышева

2016 — Евгения Медведева

2017 — Евгения Медведева

2018 — Алина Загитова

Фото: © РИА Новости/Владимир Песня

Автор:
Дмитрий Садылко
ДС
Дмитрий Садылко
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