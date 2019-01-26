Новая звезда фигурного катания. Кто такая чемпионка Европы Софья Самодурова?

Красноярская звёздочка
Софья родилась в 2002 году в Красноярске, но её семья переехала в Санкт-Петербург, где Самодурова и начала заниматься спортом
Семья по всём поддерживает
Родители Софьи далеки от спорта, они работают в строительных компаниях. Но они во всём поддерживают дочь
Софья занимается у Алексея Мишина вместе с Елизаветой Туктамышевой. К мэтру она попала через Марию Николаеву и Олега Татаурова.
Фото: © РИА Новости/Владимир Песня
Не была звездой в юниорах
Лучшее достижение Самодуровой на юниорском уровне — третье место на первенстве России среди девушек и юношей в 2016 году
Фото: © РИА Новости/Павел Лисицын
На дебютном взрослом чемпионате России в Челябинске в 2016-м году заняла лишь 9-е место. Годом позже — 11-е.
Фото: © РИА Новости/Павел Лисицын
Первые победы
В сезоне 2017/2018 Софья выиграла два этапа юниорского Гран-при и вышла в финал
Фото: © РИА Новости/Владимир Песня
Её победу нельзя рассматривать как стечение обстоятельств. Она заняла своё место, потому что по технике прыжков, по балансировке движений, по хореографии программ она и должна была стать одной из первых
Тренер Алексей Мишин
Фото: © РИА Новости/Владимир Песня
В этом сезоне Самодурова начала выступать на взрослом международном уровне. Итог — два серебра и бронза.
Фото: © РИА Новости/Владимир Песня
Никогда раньше не обыгрывала Загитову
На Rostelecom Cup 2018 Самодурова проиграла Загитовой 25 баллов. На чемпионате России тоже уступила, но меньше — 2,3 балла
Фото: © РИА Новости/Владимир Песня
На чемпионате Европы Самодурова была безупречна. Собственный рекорд и тотальная победа.
Фото: © РИА Новости/Владимир Песня
Есть ли ощущение, что Загитову обыгрывать неприлично? Да, такое чувство приходит. Она же олимпийская чемпионка, а я провожу только первый сезон. Но успокаиваться рано. Алексей Мишин сказал: "Не выпрыгивай из штанов". Просто буду готовиться дальше
Софья Самодурова
Фото: © РИА Новости/Владимир Песня
Соня выиграла чемпионат, но не превзошла Алину Загитову, у которой титул олимпийской чемпионки и которая мастерски владеет элементами
Алексей Мишин
Фото: © РИА Новости/Владимир Песня
Поедет на чемпионат мира
Европейский успех позволил Самодуровой поехать на мировое первенство. Впервые в карьере
Фото: © РИА Новости/Владимир Песня
Как буду отдыхать после турнира? Будет несколько деньков, чтобы прийти в себя, сходить в школу, сдать некоторые предметы и дальше усердно работать, стремиться к лучшему
Софья Самодурова
Фото: © РИА Новости/Владимир Песня
- Любимый предмет в школе — алгебра
- Нравится альбом Монеточки
- Любит музеи, театры, квесты в реальности, любовную поэзию
- Любимое блюдо — стейки прожарки медиум
- Боится насекомых
Самодурова — пятая чемпионка Европы из России за шесть лет
2014 — Юлия Липницкая
2015 — Елизавета Туктамышева
2016 — Евгения Медведева
2017 — Евгения Медведева
2018 — Алина Загитова
Фото: © РИА Новости/Владимир Песня
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