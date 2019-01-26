Новая звезда фигурного катания. Кто такая чемпионка Европы Софья Самодурова?

Чемпионат Европы по фигурному катанию преподнёс уже несколько сюрпризов. Один из самых ярких – победа в женском одиночном катании Софьи Самодуровой. Юная подопечная Алексея Мишина безупречно откатала свою программу и воспользовалась ошибками Алины Загитовой. Золото континентального первенства для Самодуровой — первая победа на взрослом уровне. Лайф рассказывает всё, что нужно знать о юной фигуристке.

Красноярская звёздочка Софья родилась в 2002 году в Красноярске, но её семья переехала в Санкт-Петербург, где Самодурова и начала заниматься спортом Фото: © instagram/sofia_samodurova Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @sofia_samodurova 15 Дек 2018 в 2:52 PST Семья по всём поддерживает Родители Софьи далеки от спорта, они работают в строительных компаниях. Но они во всём поддерживают дочь Фото: © instagram/sofia_samodurova На странице отца Софьи Вячеслава Самодурова есть трогательное видео с ранних прокатов Софьи, где совсем маленькая девочка в розовом костюме ещё не совсем уверенно исполняет прыжки и падает всего раз. Софья занимается у Алексея Мишина вместе с Елизаветой Туктамышевой. К мэтру она попала через Марию Николаеву и Олега Татаурова. Фото: © РИА Новости/Владимир Песня Не была звездой в юниорах Лучшее достижение Самодуровой на юниорском уровне — третье место на первенстве России среди девушек и юношей в 2016 году Фото: © РИА Новости/Павел Лисицын На дебютном взрослом чемпионате России в Челябинске в 2016-м году заняла лишь 9-е место. Годом позже — 11-е. Фото: © РИА Новости/Павел Лисицын Первые победы В сезоне 2017/2018 Софья выиграла два этапа юниорского Гран-при и вышла в финал Фото: © РИА Новости/Владимир Песня Её победу нельзя рассматривать как стечение обстоятельств. Она заняла своё место, потому что по технике прыжков, по балансировке движений, по хореографии программ она и должна была стать одной из первых Тренер Алексей Мишин Фото: © РИА Новости/Владимир Песня В этом сезоне Самодурова начала выступать на взрослом международном уровне. Итог — два серебра и бронза. Фото: © РИА Новости/Владимир Песня Никогда раньше не обыгрывала Загитову На Rostelecom Cup 2018 Самодурова проиграла Загитовой 25 баллов. На чемпионате России тоже уступила, но меньше — 2,3 балла Фото: © РИА Новости/Владимир Песня На чемпионате Европы Самодурова была безупречна. Собственный рекорд и тотальная победа. Фото: © РИА Новости/Владимир Песня Есть ли ощущение, что Загитову обыгрывать неприлично? Да, такое чувство приходит. Она же олимпийская чемпионка, а я провожу только первый сезон. Но успокаиваться рано. Алексей Мишин сказал: "Не выпрыгивай из штанов". Просто буду готовиться дальше Софья Самодурова Фото: © РИА Новости/Владимир Песня Соня выиграла чемпионат, но не превзошла Алину Загитову, у которой титул олимпийской чемпионки и которая мастерски владеет элементами Алексей Мишин Фото: © РИА Новости/Владимир Песня Поедет на чемпионат мира Европейский успех позволил Самодуровой поехать на мировое первенство. Впервые в карьере Фото: © РИА Новости/Владимир Песня Как буду отдыхать после турнира? Будет несколько деньков, чтобы прийти в себя, сходить в школу, сдать некоторые предметы и дальше усердно работать, стремиться к лучшему Софья Самодурова Фото: © РИА Новости/Владимир Песня Любимый предмет в школе — алгебра

Нравится альбом Монеточки Любит музеи, театры, квесты в реальности, любовную поэзию

Любимое блюдо — стейки прожарки медиум

Боится насекомых Фото: © instagram/sofia_samodurova Самодурова — пятая чемпионка Европы из России за шесть лет 2014 — Юлия Липницкая 2015 — Елизавета Туктамышева 2016 — Евгения Медведева 2017 — Евгения Медведева 2018 — Алина Загитова Фото: © РИА Новости/Владимир Песня