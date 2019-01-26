Фурор в Мельбурне. Осака выиграла Australian Open и стала первой ракеткой мира

Японская теннисистка в упорнейшем поединке в трёх сетах переиграла представительницу Чехии Петру Квитову.

Финал Открытого чемпионата Австралии в женском одиночном разряде подарил болельщикам матч мечты. В нём встречались две теннисистки, которые никогда не выигрывали турнир в Мельбурне и никогда не возглавляли мировой рейтинг. В этот раз на кону стояло и то и другое. Оставался лишь один вопрос: кто победит — японка Наоми Осака или чешка Петра Квитова.

С первого сета стало понятно, что поединок не получится лёгким ни для одной из спортсменок. Ставки слишком высоки. Осака мощно атаковала.

А Квитова дерзко отвечала, сохраняя интригу.

Pojd!



It's @Petra_Kvitova's turn to save a break point and then hold for 3-3 against Naomi Osaka in the opening set.#AusOpen pic.twitter.com/Aq4y99ghRn — #AusOpen (@AustralianOpen) 26 января 2019 г.

В итоге до самого конца не было понятно, кто победит. Дело дошло до тай-брейка, где сильнее оказалась японка. 7:6 в сете и 1:0 в матче.

Во втором сете Квитова начала сразу брать своё, но так продолжалось недолго. Осака переломила ход игры и довела всё, казалось, до конца. Оставалось только сделать последний шаг. Но её соперница буквально зубами вгрызлась во второй сет, отыграла матчболы и вырвала в итоге победу. 7:5 в этом сете и 1:1 в матче.

Решающий сет не выбился из общего тона матча: он выдался не менее боевым, борьба продолжалась до самого последнего мяча. Победу со счётом 6:4 в нём в итоге одержала японская теннисистка Наоми Осака.

7:6, 5:7, 6:4 — Осака впервые выигрывает Australian Open и впервые же становится первой ракеткой мира.