Фурор в Мельбурне. Осака выиграла Australian Open и стала первой ракеткой мира

Финал Открытого чемпионата Австралии в женском одиночном разряде подарил болельщикам матч мечты. В нём встречались две теннисистки, которые никогда не выигрывали турнир в Мельбурне и никогда не возглавляли мировой рейтинг. В этот раз на кону стояло и то и другое. Оставался лишь один вопрос: кто победит — японка Наоми Осака или чешка Петра Квитова.
С первого сета стало понятно, что поединок не получится лёгким ни для одной из спортсменок. Ставки слишком высоки. Осака мощно атаковала.
Just a casual 192km/h serve from @Naomi_Osaka_ #AusOpen pic.twitter.com/LXrLLd8VdU— #AusOpen (@AustralianOpen) 26 января 2019 г.
А Квитова дерзко отвечала, сохраняя интригу.
Pojd!— #AusOpen (@AustralianOpen) 26 января 2019 г.
It's @Petra_Kvitova's turn to save a break point and then hold for 3-3 against Naomi Osaka in the opening set.#AusOpen pic.twitter.com/Aq4y99ghRn
В итоге до самого конца не было понятно, кто победит. Дело дошло до тай-брейка, где сильнее оказалась японка. 7:6 в сете и 1:0 в матче.
An incredible first set goes to @Naomi_Osaka_‼️— #AusOpen (@AustralianOpen) 26 января 2019 г.
7-6(2)#AusOpen pic.twitter.com/ugnjaiTNE7
Во втором сете Квитова начала сразу брать своё, но так продолжалось недолго. Осака переломила ход игры и довела всё, казалось, до конца. Оставалось только сделать последний шаг. Но её соперница буквально зубами вгрызлась во второй сет, отыграла матчболы и вырвала в итоге победу. 7:5 в этом сете и 1:1 в матче.
We're headed to a decider!@Petra_Kvitova takes the second set 7-5 against Naomi Osaka in 55 minutes.#AusOpen pic.twitter.com/S7ibjy9NJm— #AusOpen (@AustralianOpen) 26 января 2019 г.
Решающий сет не выбился из общего тона матча: он выдался не менее боевым, борьба продолжалась до самого последнего мяча. Победу со счётом 6:4 в нём в итоге одержала японская теннисистка Наоми Осака.
What a moment. @Naomi_Osaka_ wins her second Grand Slam in a row #AusOpen pic.twitter.com/9TTskXIH9E— #AusOpen (@AustralianOpen) 26 января 2019 г.
7:6, 5:7, 6:4 — Осака впервые выигрывает Australian Open и впервые же становится первой ракеткой мира.
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