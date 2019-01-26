Падения Коляды и борьба Самарина. Россия отдала золото ЧЕ Хавьеру Фернандесу

Испанский фигурист в седьмой раз стал первым на континентальном первенстве. На этот раз — благодаря ошибкам россиян.

В мужском одиночном катании после короткой программы была непривычная картина: шестикратный чемпион Европы Хавьер Фернандес расположился только на третьей строчке, пропустив вперёд двоих россиян: Александра Самарина и Михаила Коляду. Чтобы не дать испанцу их обогнать в своём последнем старте, наши спортсменам было необходимо максимально чисто откатать свои программы.

Александр Самарин с этой задачей практически справился. Московский фигурист исполнил произвольную программу почти идеально, превзойдя собственный результат на чемпионате России. Однако небольшие помарки судьи у него всё-таки заметили. И именно это позволило Хавьеру Фернандесу преобразовать своё зажигательное прощальное выступление в максимум: он обошёл Самарина всего на 1,75 балла.

Слово было за Колядой — лидером соревнований после короткой программы. Однако у Михаила всё пошло не так с самого начала: он не смог приземлиться после первого же прыжка. Затем он совершил ещё два падения, в ходе одного из которых повредил левую руку. В итоге в произвольной программе Коляда показал лишь 11-й результат, а в итоговом протоколе скатился на пятое место.

Это позволило Хавьеру Фернандесу стать семикратным чемпионом Европы, а итальянцу Маттео Риццо впервые подняться на пьедестал почёта на континентальном первенстве. Между ними расположился как раз Александра Самарин, который завоевал серебро.

Что до ещё одного российского фигуриста, то Максим Ковтун, занимавший пятое место после короткой программы и тоже претендовавший на медали, лишил себя всех шансов. Его произвольная программа стала одной из худших: по её итогам чемпион России стал лишь 16-м, а в общем зачёте спустился на 14-е место.