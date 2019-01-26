Падения Коляды и борьба Самарина. Россия отдала золото ЧЕ Хавьеру Фернандесу

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Падения Коляды и борьба Самарина. Россия отдала золото ЧЕ Хавьеру Фернандесу

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Падения Михаила Коляды лишили его шансов на медали. Фото: © РИА Новости/Владимир Песня 

Испанский фигурист в седьмой раз стал первым на континентальном первенстве. На этот раз — благодаря ошибкам россиян.

В мужском одиночном катании после короткой программы была непривычная картина: шестикратный чемпион Европы Хавьер Фернандес расположился только на третьей строчке, пропустив вперёд двоих россиян: Александра Самарина и Михаила Коляду. Чтобы не дать испанцу их обогнать в своём последнем старте, наши спортсменам было необходимо максимально чисто откатать свои программы.

Александр Самарин с этой задачей практически справился. Московский фигурист исполнил произвольную программу почти идеально, превзойдя собственный результат на чемпионате России. Однако небольшие помарки судьи у него всё-таки заметили. И именно это позволило Хавьеру Фернандесу преобразовать своё зажигательное прощальное выступление в максимум: он обошёл Самарина всего на 1,75 балла.

<p>Александр Самарин не сорвал ни одного прыжка и почти дотянулся до золота. Фото: © РИА Новости/Владимир Песня</p>

Слово было за Колядой — лидером соревнований после короткой программы. Однако у Михаила всё пошло не так с самого начала: он не смог приземлиться после первого же прыжка. Затем он совершил ещё два падения, в ходе одного из которых повредил левую руку. В итоге в произвольной программе Коляда показал лишь 11-й результат, а в итоговом протоколе скатился на пятое место.

<p>Испанец Хавьер Фернандес в 7-й раз выиграл чемпионат Европы. Фото: © РИА Новости/Владимир Песня</p>

Это позволило Хавьеру Фернандесу стать семикратным чемпионом Европы, а итальянцу Маттео Риццо впервые подняться на пьедестал почёта на континентальном первенстве. Между ними расположился как раз Александра Самарин, который завоевал серебро.

<p>Максим Ковтун провалил произвольную программу. Фото: © РИА Новости/Владимир Песня</p>

Что до ещё одного российского фигуриста, то Максим Ковтун, занимавший пятое место после короткой программы и тоже претендовавший на медали, лишил себя всех шансов. Его произвольная программа стала одной из худших: по её итогам чемпион России стал лишь 16-м, а в общем зачёте спустился на 14-е место.

<p>Фото: © <a href="http://www.isuresults.com/results/season1819/ec2019/CAT001RS.HTM" target="_blank">isuresults.com</a></p>

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