Круговорот в "Монако". Что творится в клубе Головина?

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Круговорот в "Монако". Что творится в клубе Головина?

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Фото: © Twitter/AS Monaco

Летом Александр Головин переходил из ЦСКА в европейский топ-клуб. Он стал самым дорогим российским игроком и одной из самых внушительных покупок в истории "Монако". Однако по итогам половины сезона кажется, что всё это было в прошлом. Клуб плетётся в зоне вылета, а Головин не забил ни одного гола. Что происходит в "Монако"?

Сезон 2016/2017 — "Монако" играет в полуфинале Лиги чемпионов и вот-вот станет чемпионом Франции.

Сезон 2018/2019 — "Монако" вылетел из Лиги чемпионов и вот-вот вылетит во второй дивизион.

Ситуация плачевная.

<p>&#34;Монако&#34; идёт на предпоследнем месте в чемпионате Франции. Фото: © <a href="https://www.ligue1.com/ligue1/classement" target="_blank">ligue1.com</a></p>

Внимание к монегаскам было бы повышенное и без перехода Александра Головина. Потому что ситуация в клубе, мягко говоря, необычная. Апофеоз творящегося абсурда — приглашение на пост тренера, уволенного всего три месяца назад, — Леонарду Жардима. Кажется, такого не было никогда.

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Несмотря на кажущуюся абсурдность ситуации, "Монако" поступает логично.

  1. Во-первых, клуб признал собственную ошибку — уволить Жардима. Теперь его вернули.
  2. Во-вторых, в клубе осознали, что летние трансферные не были точечным усилением. Поэтому зимой более тщательно подошли к формированию состава.
  3. В-третьих, руководство берёт ответственность на себя и не сидит сложа руки. Бездействие привело бы к окончательной анархии, но боссы взяли всё под контроль и пытаются спасти сезон. Чтобы не вылететь, "Монако" достаточно, наконец, обрести внятную игру. Очковое отставание даже от середины таблицы не такое уж гигантское.

Что в этой ситуации делать Головину? Работать, как и прежде. Александр стабильно играл при обоих тренерах, вот только не всегда хватало выверенности действий и взаимопонимания с партнёрами. И, конечно, без травм. Тогда всё будет.

"Монако" на дне. Куда попал Головин и что ему делать?

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