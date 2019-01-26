Круговорот в "Монако". Что творится в клубе Головина?

Сезон 2016/2017 — "Монако" играет в полуфинале Лиги чемпионов и вот-вот станет чемпионом Франции.
Сезон 2018/2019 — "Монако" вылетел из Лиги чемпионов и вот-вот вылетит во второй дивизион.
Ситуация плачевная.
Внимание к монегаскам было бы повышенное и без перехода Александра Головина. Потому что ситуация в клубе, мягко говоря, необычная. Апофеоз творящегося абсурда — приглашение на пост тренера, уволенного всего три месяца назад, — Леонарду Жардима. Кажется, такого не было никогда.
Несмотря на кажущуюся абсурдность ситуации, "Монако" поступает логично.
- Во-первых, клуб признал собственную ошибку — уволить Жардима. Теперь его вернули.
- Во-вторых, в клубе осознали, что летние трансферные не были точечным усилением. Поэтому зимой более тщательно подошли к формированию состава.
- В-третьих, руководство берёт ответственность на себя и не сидит сложа руки. Бездействие привело бы к окончательной анархии, но боссы взяли всё под контроль и пытаются спасти сезон. Чтобы не вылететь, "Монако" достаточно, наконец, обрести внятную игру. Очковое отставание даже от середины таблицы не такое уж гигантское.
Что в этой ситуации делать Головину? Работать, как и прежде. Александр стабильно играл при обоих тренерах, вот только не всегда хватало выверенности действий и взаимопонимания с партнёрами. И, конечно, без травм. Тогда всё будет.
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