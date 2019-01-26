Танцоры Степанова и Букин принесли России шестую медаль ЧЕ по фигурному катанию

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Танцоры Степанова и Букин принесли России шестую медаль ЧЕ по фигурному катанию

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Серебряные призёры чемпионата Европы по фигурному катанию Александра Степанова и Иван Букин. Фото: © РИА Новости/Владимир Песня

В Минске завершилась программа чемпионата Европы по фигурному катанию. В последнем виде соревнований – танцах на льду – Россия вновь не осталась без медалей. Александра Степанова и Иван Букин завоевали серебро.

Все понимали, что бороться с французами Габриэлой Пападакис и Гийомом Сизероном практически невозможно, однако российская пара всё же навязала признанным лидерам борьбу. Александра Степанова и Иван Букин после ритм-танца отставали от своих французских соперников всего на три балла.

Во второй день соревнований российская пара выдала безупречный прокат и гарантированно победила бы, если бы не великие французы. Пападакис и Сизерон установили очередной мировой рекорд и улетели от всех в космос. Однако в таких условиях второе место Степановой и Букина — отличное достижение. К тому же это их лучший результат в карьере. Раньше выше бронзовой ступени пьедестала почёта чемпионатов Европы они не поднимались.

<p>Синицина и Кацалапов остановились в шаге от медалей ЧЕ. Фото: © РИА Новости / Владимир Песня</p>

Другая российская пара — Никита Кацалапов и Виктория Синицина — после неудачи в ритм-танце сумела реабилитироваться и отыграть одну позицию в итоговом протоколе. Однако для медалей этого не хватило — они четвёртые.

Третий российский дуэт — София Евдокимова и Егор Базин — тоже сумел подняться. После 11-го места в ритм-танце они закрепились на девятой строчке в финальном рейтинге.

<p>Фото: © <a href="http://www.isuresults.com/results/season1819/ec2019/SEG008.HTM" target="_blank">isuresults.com</a></p>

Медаль Степановой и Букина стала шестой в копилке российских фигуристов.

  • Ранее бронзу нашей стране принесла спортивная пара Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.
  • Серебро досталось их коллегам по дисциплине Евгении Тарасовой и Владимиру Морозову, а также одиночникам Александру Самарину и Алине Загитовой.
  • Единственное золото для России завоевала Софья Самодурова.

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