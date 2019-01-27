Емельяненко проиграл Бейдеру в финале Гран-при Bellator на первых секундах боя

42-летний россиянин Фёдор Емельяненко уже в первом раунде проиграл Райану Бейдеру (США) в рамках финала Гран-при Bellator, который состоялся в Лос-Анджелесе. Теперь 35-летний американец стал обладателем двух чемпионских поясов (чемпиона Bellator и победителя Гран-при).
Бейдер очень активно начал поединок и всего за несколько секунд отправил россиянина в нокаут.
JUST LIKE THAT!!!! @RyanBader with the HUGE KO against Fedor Emelianenko!#Bellator214 pic.twitter.com/7fm2XFY1zh— Bellator MMA (@BellatorMMA) 27 января 2019 г.
Ранее сообщалось, что этот поединок для Емельяненко, скорее всего, будет последним в карьере.
По данным MMA Junkie, Последний Император за бой c Бейдером получит $300 тысяч, а его оппонент — в два раза меньше — $150 тысяч.
- Популярные
- По времени