Российский боец Агуев проиграл бразильцу Сильвериу на турнире АСА-91

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Российский боец Агуев проиграл бразильцу Сильвериу на турнире АСА-91

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Фото: © пресс-служба ACA

Бразильский боец ММА Элиас Сильвериу взял верх над российским бойцом Арби Агуевым, добившись победы единогласным решением судей в главном бою турнира АСА-91, прошедшего в Грозном.

27 летний Агуев начал бой с жёстких попаданий правой рукой в голову, забрав полностью первый раунд, несмотря на встречные джебы и тейкдаун Сильвериу. Но во втором раунде, после того как бразилец потряс его точным попаданием правой в голову, Арби ослабил железную хватку. В решающем третьем раунде Сильверио с новой энергией стал хлёстко атаковать, оказавшись точнее в откровенных разменах ударами. После попадания ногой с разворота бразилец перевёл бой в партер, заставив россиянина потратить последние силы на оборонительные действия.

В рамках турнира состоялось 20 поединков, шесть из которых закончились досрочно.

  • до 77 кг: Беслан Исаев одержал победу техническим нокаутом над Иваном Бондарем;
  • до 84 кг: Байсангур Вахитов одержал победу решением судей над Алексеем Ефремовым;
  • до 84 кг: Бретт Купер одержал победу решением судей над Азаматом Амаговым;
  • до 70 кг: Иманали Гамзатханов одержал победу решением судей над Даудом Шайхаевым;
  • до 66 кг: Фелипе Фроес одержал победу техническим нокаутом над Сайфуллой Джабраиловым;
  • до 57 кг: Мурад Зейнулабидов одержал победу нокаутом над Русланом Абильтаровым;
  • до 93 кг: Насрудин Насрудинов одержал победу техническим нокаутом над Расулом Сайтхожаевым;
  • до 57 кг: Имран Букуев одержал победу решением судей над Дарреном Мима;

  • до 61 кг: Мурад Каламов одержал победу над Даниелем Густаво Сантсосом решением судей;
  • до 84 кг: Хусейн Кушагов одержал победу решением судей над Роаном Карнейро;
  • до 66 кг: Шамиль Шахбулатов одержал победу нокаутом над Дилено Лопесом;
  • до 61 кг: Алихан Сулейманов одержал победу решением судей над Фанилом Рафиковым;
  • до 57 кг: Мансур Хатуев одержал победу решением судей над Мигелем Фелипе Бунес Да Силва;
  • свыше 93 кг: Казбек Сайдалиев одержал победу решением судей над Роджерсом Соузой;
  • до 61 кг: Родриго Прайа одержал победу решением судей над Имраном Жулаговым;
  • до 93 кг: Евгений Егембердиев одержал победу решением судей над Иваном Лукиным;
  • до 84 кг: Виталий Немчинов одержал победу решением судей над Хетагом Плиевым;
  • до 61 кг: Тревин Джонус одержал победу удушающим приёмом (гильотина) над Мехди Байдулаевым;
  • до 61 кг: Хасейн Шайхаев одержал победу решением судей над Канатом Келдибековым.

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