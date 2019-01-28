Российский боец Агуев проиграл бразильцу Сильвериу на турнире АСА-91

Бразильский боец ММА Элиас Сильвериу взял верх над российским бойцом Арби Агуевым, добившись победы единогласным решением судей в главном бою турнира АСА-91, прошедшего в Грозном.

27 летний Агуев начал бой с жёстких попаданий правой рукой в голову, забрав полностью первый раунд, несмотря на встречные джебы и тейкдаун Сильвериу. Но во втором раунде, после того как бразилец потряс его точным попаданием правой в голову, Арби ослабил железную хватку. В решающем третьем раунде Сильверио с новой энергией стал хлёстко атаковать, оказавшись точнее в откровенных разменах ударами. После попадания ногой с разворота бразилец перевёл бой в партер, заставив россиянина потратить последние силы на оборонительные действия.

В рамках турнира состоялось 20 поединков, шесть из которых закончились досрочно.

до 77 кг: Беслан Исаев одержал победу техническим нокаутом над Иваном Бондарем;

до 84 кг: Байсангур Вахитов одержал победу решением судей над Алексеем Ефремовым;

до 84 кг: Бретт Купер одержал победу решением судей над Азаматом Амаговым;

до 70 кг: Иманали Гамзатханов одержал победу решением судей над Даудом Шайхаевым;

до 66 кг: Фелипе Фроес одержал победу техническим нокаутом над Сайфуллой Джабраиловым;

до 57 кг: Мурад Зейнулабидов одержал победу нокаутом над Русланом Абильтаровым;

до 93 кг: Насрудин Насрудинов одержал победу техническим нокаутом над Расулом Сайтхожаевым;

до 57 кг: Имран Букуев одержал победу решением судей над Дарреном Мима;