Олимпийская чемпионка скончалась в Санкт-Петербурге на 72-м году жизни

Нина Балдычёва завоевала золото в лыжных гонках на зимних играх 1976 года в австрийском Инсбруке.

Советская лыжница Нина Балдычёва скончалась на 72-м году жизни. Спортсменка трижды занимала места на пьедестале почёта Олимпийских игр. В 1976-м в Инсбруке она выиграла золото в эстафете и бронзу в гонке на пять километров, а затем в 1980-м году в Лейк-Плэсиде завоевала серебро в эстафете. О её кончине сообщил Комитет по физкультуре и спорту Санкт-Петербурга — города, где чемпионка проживала.

— Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга с глубоким прискорбием извещает, что 27 января скоропостижно скончалась олимпийская чемпионка Нина Викторовна Балдычёва, — приводит ТАСС сообщение комитета.

Балдычёва также имела в своём активе два золота и бронзу чемпионатов мира. Кроме того, лыжница — 9-кратная чемпионка СССР. Являлась заслуженным мастером спорта и обладателем ордена "Знака Почёта".