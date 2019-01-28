Павлюченкова заняла седьмое место в чемпионской гонке WTA

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Павлюченкова заняла седьмое место в чемпионской гонке WTA

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Фото: © twitter.com/@NastiaPav

На официальном сайте женской теннисной ассоциации опубликовали обновлённые рейтинги.

После победы на Открытом чемпионате Австралии японка Наоми Осака впервые стала первой ракеткой мира. Вторая в рейтинге — чешка Петра Квитова, а замыкает тройку лидеров румынка Симона Халеп.

<p>Скриншот WTA</p>

Примечательно, что Касаткина, вылетевшая на старте Australian Open, потеряла две позиции — теперь она 12-я. Мария Шарапова — 29-я.

Также отметим, что был обновлён и рейтинг в чемпионской гонке WTA. Лидером также стала Осака. Лучшая среди россиянок — Анастасия Павлюченкова, которая расположилась на седьмом месте.

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