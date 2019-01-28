Победит ли Шарапова с поддержкой своего бойфренда на турнире в Санкт-Петербурге?

Уже сегодня в Северной столице стартуют матчи основной сетки женского теннисного турнира. Рассказываем, почему нужно обязательно следить за ним.

St.Petersburg Ladies Trophy пройдёт в Северной столице в юбилейный, 10-й раз, и в четвёртый раз под эгидой WTA Premier. В этом году он стартовал 26 января и завершится 3 февраля. Матчи основной сетки начнутся сегодня, 28 января. Турнир проходит в двух местах: на "СИБУР-арене" и в ТЦ "Динамо".

Состав в этом сезоне очень интересный и звёздный. Петербуржцы смогут увидеть финалистку только что завершившегося Открытого чемпионата Австралии Петру Квитову, которая является победительницей российского турнира прошлого года. Помимо неё сыграют словачка Доминика Цибулкова, голландка Кики Бертенс, француженка Ализе Корне, белоруски Виктория Азаренко и Арина Соболенко и другие.

Из россиянок участие примут Дарья Касаткина, Екатерина Макарова, Вера Звонарёва, Анастасия Павлюченкова и, конечно, Мария Шарапова. Борьба на турнире обещает быть захватывающей.

Дождались Шарапову!

Организаторы турнира не раз приглашали известную спортсменку Марию Шарапову, но приезд бывшей первой ракетки мира всё время срывался. И вот сейчас она прилетела в Санкт-Петербург. До старта соревнований Шарапова успела посетить Эрмитаж, Мариинский театр и другие достопримечательности культурной столицы.

Для россиянки это первый визит в Северную столицу, о котором она рассказала подробнее.

— О Санкт-Петербурге мне много лет назад рассказывала мама. У неё остались самые лучшие впечатления о городе. Мне тоже всё нравится. Очень впечатлил Эрмитаж, каждый зал просто уникален. Некоторые щедро украшены золотом, просто восхитительно! Я осталась в полном восторге, — поделилась своими эмоциями Шарапова с пресс-службой турнира. — Из художников мне больше всего понравился Рембрандт. Очень интересные полотна у него.

Кстати, изначально сообщалось, что Мария должна была приехать в Санкт-Петербург вместе с мамой, но в последний момент планы Елены Шараповой поменялись. Однако скучать Марии не придётся. В Северную столицу прилетел её бойфренд Александр Джилкс. Он, как и сама Шарапова, активно публикует в своих социальных сетях фотографии из путешествия по России.

Безусловно, приезд Шараповой в Санкт-Петербург вызывает ещё больший интерес к турниру. Генеральный директор St.Petersburg Ladies Trophy Александр Медведев назвал Шарапову "мармеладинкой турнира". Ведь Мария имеет собственный бренд конфет, которые смогут попробовать все зрители.

Что ещё интересного?

Организаторы турнира подготовили яркую программу для своих гостей. Состоятся автограф-сессии со всеми теннисистками, можно будет поучаствовать в различных мастер-классах, а также сыграть в турнире по кибертеннису.

Помимо того, по итогам турнира будут награждены журналисты и фотографы за лучшие свои работы.