Смолов извинился за незабитый пенальти в ворота сборной Хорватии на ЧМ-2018

Нападающий сборной России и московского "Локомотива" Фёдор Смолов рассказал о том, что чувствовал, когда не забил 11-метровый удар в ворота сборной Хорватии на домашнем чемпионате мира.

— Мне хотелось спрятаться. Не хотелось, чтобы мне напоминали об этом. Было больно, — признался футболист в интервью Ксении Собчак. — Почему я не извинился сразу? Просто я привык обдуманно отвечать за свои слова. Сейчас совершенно искренне хочу принести свои извинения. В раздевалке сразу попросил прощения перед командой. Это было тяжело.

Напомним, что сборная России на чемпионате мира сенсационно дошла до 1/4 финала. Подопечных Станислава Черчесова остановили хорваты в серии пенальти, которые оказались точнее.