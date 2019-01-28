Загитова в роли Медведевой и проклятье Кармен. Сенсации ЧЕ по фигурному катанию

Российские фигуристы на чемпионате Европы завоевали шесть медалей: одну бронзу, четыре серебра и одно золото. Если судить исключительно по цифрам, то итоги получились предсказуемо хорошими. Однако на самом деле внутренних интриг было предостаточно. Лайф — о том, чем удивил чемпионат Европы.

Загитова в роли Медведевой

Казалось, что никаких интриг в женском одиночном катании нет. Соперниц у олимпийской чемпионки Алины Загитовой не предвиделось, и на её победу можно было ставить квартиры. Однако если кто-то действительно так сделал, то сейчас читает этот материал где-нибудь на вокзале. Загитова выиграла короткую программу, но откатала небезупречно: в каскаде тройной лутц — тройной риттбергер судьи сняли баллы за недокрут, кроме того, Алине не удался выезд на тройном флипе.

Однако даже эти помарки не помешали Загитовой выиграть. Правда, баллов она набрала меньше, чем обычно, — 75. Её обычный уровень — 80, к этой отметке олимпийская чемпионка подходила на большинстве этапов сезона, а где-то и превосходила. Алина будто нервничала: на разминках ей не всегда удавалось чисто исполнять все элементы. После короткой программы она подтвердила витавший в воздухе тезис: нужно справиться в первую очередь с самой собой.

Недовольна флипом, могла исполнить его лучше. Не думаю о том, что я фаворит. Я сама являюсь себе соперницей Алина Загитова Фото: © РИА Новости / Владимир Песня

Тем временем в спину уже дышала Софья Самодурова. Ровесница Загитовой в этом сезоне дебютирует в большом фигурном катании, и до чемпионата Европы особых успехов в её карьере не было. Её отправили на турнир не только за заслуги, но и ввиду обстоятельств: Туктамышева лечилась, а Медведева была не готова. В итоге после короткой программы Самодурова отстала от Загитовой всего на 2 с небольшим балла.

Что было дальше — уже история. Когда Алина упала во время каскада тройной лутц — тройной тулуп, запахло сенсацией. И она свершилась! Софья Самодурова исполнила лучший прокат в своей жизни и закономерно взяла золото.

Самодурова — пятая чемпионка Европы из России за шесть лет 2014 — Юлия Липницкая 2015 — Елизавета Туктамышева 2016 — Евгения Медведева 2017 — Евгения Медведева 2018 — Алина Загитова Фото: © РИА Новости/Владимир Песня

Новая звезда фигурного катания. Кто такая чемпионка Европы Софья Самодурова?

Когда случившееся удалось более или менее переварить, все точки над i расставил Алексей Мишин — наставник Самодуровой. Мудрейший человек российского фигурного катания нашёл нужные слова, чтобы подстегнуть свою фигуристку и поддержать соперницу.

Соня выиграла чемпионат, но не превзошла Алину Загитову, у которой титул олимпийской чемпионки и которая мастерски владеет элементами Алексей Мишин Фото: © РИА Новости / Владимир Песня

А вот самой Софье было даже немного неловко. Всё-таки это её первая победа во взрослом фигурном катании. И сразу на таком старте, и сразу — над олимпийской чемпионкой.

Есть ли ощущение, что Загитову обыгрывать неприлично? Да, такое чувство приходит. Она же олимпийская чемпионка, а я провожу только первый сезон. Но успокаиваться рано. Алексей Мишин сказал: "Не выпрыгивай из штанов". Просто буду готовиться дальше Софья Самодурова Фото: © РИА Новости / Владимир Песня

Впрочем, соперничество — это условный термин. На самом деле после произвольной программы две чемпионки Европы — прошлого и нынешнего годов — вместе отправились смотреть ужастик "Оно" — чтобы побыстрее переварить случившееся.

Формально этот чемпионат Европы чем-то напомнил прошлогоднюю Олимпиаду. Прославленную чемпионку обходит девчонка, на которую никто не ставил. Только Загитова теперь в роли Медведевой. Хотя с такой сумасшедшей поддержкой победы обязательно должны вернуться. Возможно, уже на чемпионате мира.

Мужской амок и проклятье Кармен

На медали у мужчин надеяться было можно, но вряд ли на золотые: пока в строю Хавьер Фернандес, это даже как-то кощунственно. Ведь испанец на чемпионатах Европы возвышался над всеми последние шесть лет. А тут он ещё и объявил о завершении карьеры, так что к восторгам его идеальными прокатами должна была добавиться скупая слеза ностальгии.

Однако было одно робкое "но" не в пользу Фернандеса: он давно не катался, да и готовился всего три недели. И в короткой программе это Хавьеру аукнулось: он допустил несколько ошибок и опустился — страшно сказать — даже не на второе, а на третье место.

А всё потому, что "подсуетились" сразу двое россиян: и Александр Самарин, обошедший испанца на десятую балла, и Михаил Коляда, благодаря прекрасному прокату улетевший почти на 10 очков вперёд. Сказать, что Фернандес был в шоке, — ничего не сказать. Не такого завершения карьеры он ждал.

Я сделал ошибки, которых никогда до этого не допускал за всю карьеру. Но я надеюсь, что все понимают: все мы люди. У меня есть вопросы к судьям. Я чисто выполнил прыжок, но вместо +2 за четверной получил –2. Вероятно, я немного нервничал и дрожал Хавьер Фернандес Фото: © РИА Новости / Владимир Песня

Отставание после короткой программы по-спортивному разозлило испанца, который обещал зрителям незабываемое шоу в произвольной и сдержал своё слово. Фернандес — семикратный!

Но благодарить за очередную медаль на этот раз он должен россиян. В частности, Михаила Коляду. Александр Самарин честно отборолся в произвольной, ни разу не упал и потерял баллы только за мелкие недочёты, завоевав в итоге серебро чемпионата Европы с отставанием меньше двух баллов. А вот Коляде удалось настолько плохо исполнить свою программу, что он не только упустил лидерство, но и вообще вылетел из тройки.

Серебро ЧЕ — лучшее достижение в карьере Самарина До этого Александр завоёвывал медали этапов Гран-при и чемпионата России, а также выигрывал челленджеры Фото: © РИА Новости / Владимир Песня

Михаил упал на четверном сальхове, тройном акселе и тройном риттбергере, не исполнил ни одного каскада, тройной аксель превратил в одинарный, четверной тулуп — в тройной. К тому же травмировал руку прямо во время проката. Коляда не катал чисто обе программы уже три года, поэтому ситуация в какой-то степени закономерная, но оттого не менее грустная. Татьяна Тарасова нашла ёмкое определение для этого "перформанса" — амок.

Но это тоже нужно быть в таком амоке — никто из наших себе не изменяет. С ума сошли немного. Он так давно катается — никаких секретов нет. До чего так докатался, что на старте упал. На старте! Татьяна Тарасова Фото: © РИА Новости / Алексей Филиппов

Амок — это поведенческий синдром, когда тело не всегда слушается мозг и человек не может контролировать свои движения. То же самое ТАТ сказала и в адрес Максима Ковтуна, который после короткой программы тоже претендовал на медали, но произвольную исполнил вообще хуже всех. Только тут ещё добавились "стыд" и "позор".

Понять причины неудач Коляды и Ковтуна, особенно на фоне успеха Самарина, сложно. Многие эксперты говорят о психологии. Но ведь Ковтун приехал на чемпионат Европы в статусе лучшего фигуриста страны, только что выиграв четвёртый чемпионат России, а Коляда в короткой программе ускакал за 100 баллов, оставив далеко позади легендарного Фернандеса. Если не это должно придавать уверенности, то что? Ответ на извечный вопрос "Что делать?" есть у олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

На следующий сезон предлагаю договориться со мной и Ягудиным. Мы тоже можем с тройными "бомбануть", да и над четверными поработаем, и над тройными акселями, на третий уровень навращаем, и глядишь, и в европейскую троечку зайдём Евгений Плющенко Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Есть и другая теория о причинах неудач Коляды и Ковтуна — конспирологическая. Оба катались под "Кармен", и оба потерпели неудачу. Похоже, испанку чем-то рассердили и она решила помочь своему соотечественнику уйти красиво. Впрочем, Алина Загитова тоже каталась под эту музыку. Как пошутила Елизавета Туктамышева, пора вызывать парней из сериала "Сверхъестественное" — это работа для них.

Please someone call Dean and Sam from “Supernatural” because it seems that spirit of Carmen is really furious to everyone who bothers her right now#EuroFigure — Elizaveta Tuktamysheva (@TuktikLiza) 26 января 2019 г.

Vive la France!

Объективных шансов на то, чтобы соперничать с французами что в соревновании пар, что в танцах на льду, у российских спортсменов пока нет. Однако и здесь затаилось несколько интриг. У пар Ванесса Джеймс и Морган Сипре не давали соперникам даже призрачной надежды на золото, а вот за серебро и бронзу борьба была, причём какая!

Евгения Тарасова и Владимир Морозов были вторыми после короткой программы, и закономерно на этой же позиции и остались, завоевав второй по значимости комплект наград. Но неожиданно Россия получила ещё и бронзу: её в ожесточённой схватке с итальянской парой выиграли дебютанты: Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Они обошли соперников всего на 0,14 балла, и это действительно неожиданность. На две медали в этом виде рассчитывать приходилось только в самых оптимистичных прогнозах.

В танцах на льду интриги в борьбе за победу тоже не было. Равных Габриэлле Пападакис и Гийому Сизерону пока нет — они выиграли чемпионат Европы с очередным рекордом. Вопрос был в том, кто поборется за серебро. И ответ оказался для многих неожиданным. Виктория Синицина и Никита Кацалапов из-за ошибок последнего сошли с дистанции в борьбе за медали, а вот Александра Степанова и Иван Букин уверенно заняли освободившееся место — и второе место на пьедестале почёта, опередив пару из Италии. Кажется, из итальянцев доволен остался только Маттео Риццо, который из-за падений Коляды поднялся на третье место в мужском одиночном катании.

Кто поедет на чемпионат мира?

Уже в марте в Японии стартует мировое первенство, и вопрос "Кто будет представлять на нём Россию?" встал ещё острее после чемпионата Европы.

Туктамышева проводит отличный сезон и почти наверняка поедет на чемпионат мира Фото: © РИА Новости / Александр Вильф

У женщин место гарантировано только чемпионке Софье Самодуровой. Станислава Константинова даже сама не верит в своё участие. Отдохнуть могут дать даже Алине Загитовой. Не потому, что она так плоха, а потому, что она банально устала. Тем более что на скамейке запасных в полной боевой готовности Елизавета Туктамышева и Евгения Медведева.

У мужчин расклад тоже кардинально поменялся. На чемпионате России Самарин стал третьим, пропустив вперёд и Коляду, и Ковтуна. Однако теперь только у Александра — иммунитет, места Максиму и Михаилу после кошмарных произвольных программ на чемпионате Европы вряд ли кто-то гарантирует. Им придётся проходить процедуру отбора через Кубок России, и вполне возможно, что узнать предстоит не кто лучше, а кто хуже.

Ковтун и Коляда докатились до очередного отбора Фото: © РИА Новости / Александр Вильф

С парами почти всё ясно. Тарасова — Морозов и Бойкова — Козловский совершенно точно отправятся в Японию. А вот вместо пары Павлюченко — Ходыкин в Японию вполне могут поехать Забияко — Энберт. А могут и не поехать — тут как федерация решит.

Несмотря на то, что в танцах на льду произошла формальная смена лидера национальной команды, на составе это отразится едва ли. И Синицина — Кацалапов, и Степанова — Букин наверняка отправятся на чемпионат мира. Если не помешают травмы.

Конкуренция на мировом первенстве явно будет жёстче. Остаётся надеяться, чтобы она не уходила за пределы льда. Давайте в этот раз без проклятий.