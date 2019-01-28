ФК "Ростов" объявил о переходе игрока из АПЛ

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ФК "Ростов" объявил о переходе игрока из АПЛ

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Фото: © пресс-служба ФК "Ростов"

Команда Валерия Карпина пополнилась 22-летним норвежским полузащитником "Брайтон энд Хоув Альбион" Матиасом Норманом. Детали контракта не оглашаются. По информации некоторых СМИ, ростовский клуб заплатит за Нормана 1,5 млн фунтов.

Отметим, что Норман с 2017 года защищал цвета клуба "Брайтон", выступающего в Английской премьер-лиге. До этого играл в норвежских клубах. Также является игроком молодёжной сборной Норвегии.

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