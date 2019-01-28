ФК "Ростов" объявил о переходе игрока из АПЛ

Команда Валерия Карпина пополнилась 22-летним норвежским полузащитником "Брайтон энд Хоув Альбион" Матиасом Норманом. Детали контракта не оглашаются. По информации некоторых СМИ, ростовский клуб заплатит за Нормана 1,5 млн фунтов.
— Football Club Rostov (@rostovfc) 28 января 2019 г.
Матиас Норман — игрок «Ростова»
Достигнуто соглашение с клубом АПЛ «Брайтон энд Хоув Альбион» по трансферу 22-летнего игрока.
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Отметим, что Норман с 2017 года защищал цвета клуба "Брайтон", выступающего в Английской премьер-лиге. До этого играл в норвежских клубах. Также является игроком молодёжной сборной Норвегии.
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