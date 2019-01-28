Смолов: Если бы я был рядом с Кокориным и Мамаевым, то ничего бы не случилось

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Смолов: Если бы я был рядом с Кокориным и Мамаевым, то ничего бы не случилось

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Фото: © РИА Новости/Павел Лисицын

Нападающий сборной России и московского "Локомотива" прокомментировал скандал с участием его коллег по полю, которые находятся в СИЗО.

Футболист Фёдор Смолов отметил, что Александр Кокорин и Павел Мамаев заслужили наказание за содеянное.

— Кокорин и Мамаев точно виноваты и должны получить наказание. Я это говорю, несмотря на нашу дружбу, но то, что происходит сейчас, слишком необоснованно и сурово по отношению к ним, — отметил Смолов в интервью Ксении Собчак. — Больше дружу с Мамаевым, поэтому знаю всю ситуацию. Если бы в случившемся не было фамилий Кокорина, Мамаева и Пака, то наказание было бы другим. Верю, что если бы я находился с ними, тогда бы ничего не произошло.

Смолов также извинился перед страной за незабитый пенальти в ворота сборной Хорватии на чемпионате мира.

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