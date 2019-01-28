СМИ: Друзья Нурмагомедова напали на блогера из-за критики в адрес Хабиба

В Сети активно обсуждают конфликт чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова и блогера Эльдара Иразиева. Подробности скандала сообщил портал Сhernovik.net со ссылкой на свой источник. По его информации, причиной ссоры стали нелицеприятные слова Иразиева о Нурмагомедове.

Во время последней их встречи блогер принёс свои извинения бойцу, но, несмотря на это, поклонники Хабиба избили Иразиева. Отмечается, что среди нападавших был секундант бойца Магомед Магомедов.

Член ОНК Шамиль Хадулаев на своей странице в "Фейсбуке" подтвердил информацию об избиении шоумена, но виновника этого не назвал.

Также отец Хабиба Нурмагомедова сообщил, что приедет в Дагестан и лично извинится перед Эльдаром. Об этом он сам сказал на своей странице в "Инстаграме", правда, позже пост с его словами был удалён.

— Как холодный дождь, разборки с Эльдаром. Как можно ходить друг к другу в гости — и такое? По приезде домой сам пойду к Эльдару, остальное неправильно и недопустимо. Лучшие в своих жанрах, ваш пример заразителен и непристоен. Не повторяйте юношеские глупости, — написал Абдулманап Нурмагомедов.

Сам Иразиев опубликовал у себя на странице видеообращение, где рассказал о своём самочувствии.

— Смотрю, вы меня заранее похоронили. Поступает очень много звонков, все переживают. Мне это приятно. У меня всё нормально, нет причин для тревоги. Единственное, что меня печалит, — это то, что в Интернете образовалась какая-то каша. Прошу сбить градус напряжения. Давайте не будем нападать друг на друга, — сказал Эльдар.

Публикация от Eldar Iraziev (@eldar_iraziev) 27 Янв 2019 в 2:04 PST

Отметим, что в Министерство внутренних дел Дагестана информация о нападении не поступала.