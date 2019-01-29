"У Загитовой пропал задор, а Самарин — мужик". Алексей Ягудин — об итогах ЧЕ

Чемпионат Европы по фигурному катанию для российских спортсменов оказался полон взлётов и падений. Особенно в одиночном катании: Михаил Коляда и Максим Ковтун из-за падений не смогли побороться за медали, а Александр Самарин героически завоевал серебро. У женщин битву за первое место неожиданно выиграла Софья Самодурова, Алина Загитова стала второй. Об итогах турнира и перспективах перед чемпионатом мира в Японии в интервью Лайфу рассказал олимпийский чемпион 2002 года, известный российский фигурист Алексей Ягудин.

— Алексей, после чемпионата Европы уже прошла пара дней. Если рассуждать на холодную голову, то выступления Коляды и Ковтуна — это действительно позор, как выразилась Татьяна Анатольевна Тарасова? Всё настолько плохо?

— Если считать, что 11-е и 16-е места в произвольной программе — это не совсем позор, тогда не знаю, как это ещё назвать.

— В чём проблема? Исключительно в головах?

— Знаете, есть люди, которые могут, а есть — которые не могут. Я очень хочу ошибаться, но они — нет. Они могут иногда, но они не могут, как Самодурова.

— Не хватает стабильности?

— Это можно называть как угодно. Но, к сожалению, мы достаточно часто видим сорванные программы: они начинают разбиваться, сдавать программу со второго-третьего элементов и не бороться до конца. Но они в любом случае наши спортсмены, и мы будем всегда до последнего за них переживать и надеяться, что они смогут. В данной ситуации, не обижая ни того, ни другого, ничего нового в их катании я не увидел. Именно поэтому, когда Коляда чисто откатал короткую, я сказал: "Спасибо, наконец-то".

Самарин — мужик. Он единственный продемонстрировал настоящую мужскую борьбу, а не брошенную на произвол судьбы программу Алексей Ягудин Фото: © РИА Новости / Владимир Песня

— Выходит, что Самарин — наш ментальный лидер? Ведь он бился за свою программу и не сорвал практически ни одного элемента, за исключением мелких помарок.

— Выходит, что так. А ещё важно то, что он в короткой программе, уже когда выполнил четверной лутц — тройной тулуп, пошёл на четверной флип, который совсем недавно только выучил. Это говорит о том, что он пытается и борется. Да, и они срывают, и мы в своё время срывали. Но я бы, может быть, и не пошёл бы на четверной флип, потому что четверной тулуп, наверное, дался бы ему проще — то есть, он мог облегчить себе программу. Но они с Соколовской не снижают оборотов.

Я не знаю, как повернётся жизнь, и что ждёт Самарина. Но я знаю, что у него была серьёзная травма, операция, я видел, как они молча, не обращая внимания ни на что, грызут лёд, и результат этих трудов — практически золотая медаль. Русские же любят преувеличивать, но эта медаль действительно сродни золоту, особенно в сравнении с тем, что показывают другие. Вот Самарин — мужик. Да, мы не роботы, срывы у всех бывают. Но он продемонстрировал настоящую мужскую борьбу, а не брошенную на произвол судьбы программу.

Серебро ЧЕ — лучшее достижение в карьере Самарина До этого Александр завоёвывал медали этапов Гран-при и чемпионата России, а также выигрывал челленджеры Фото: © РИА Новости / Владимир Песня

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— Вы сравнили наших одиночников с Самодуровой. Её тренер Алексей Мишин отметил, что она хоть и победила Алину Загитову, но не превзошла её. Но у нашей олимпийской чемпионки на последних стартах никак не получается всё откатать чисто. Это постолимпийский синдром?

— Это изменения организма, переходный возраст и да, постолимпийский сезон, опустошение после такого сложного сезона. Вот Самодурова сейчас, как Загитова в прошлом году: пляшет, поёт, танцует, прыгает, вращается. У Алины был такой же задор в прошлом году. Я никого не критикую, я просто по-человечески объясняю: и я после больших побед проигрывал и чемпионаты Европы, и чемпионаты мира. Когда ты приезжаешь на турниры в статусе чемпионки России, Европы и Олимпиады, это очень сложно. Нужно просто пережить этот момент, потому что Загитова — именно та спортсменка, которая навсегда останется звездой нашего женского одиночного катания, она навсегда наша олимпийская чемпионка, и у неё есть арсенал для победы над японками.

— А физически она не устала? Исключительно ментальные какие-то вещи?

— Она словно опустошена. Может, надо было пропустить какое-то время, чтобы полностью восстановиться.

У Загитовой был задор в прошлом году. Сейчас наступило какое-то опустошение Алексей Ягудин Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

— Но на чемпионат мира она в любом случае должна ехать? Ведь она, как вы говорите, может составить конкуренцию японкам.

— У нас есть на голову больные люди, которые считают себя фанатами того или иного спортсмена. Решение в любом случае принимает федерация. Я за то, чтобы приезжали те спортсмены, которые будут приносить нашей стране медали. На чемпионате Европы мы хоть и уступили французам по количеству золотых медалей, но забрали практически половину наград. Девочки взяли золото и серебро — этому я очень рад. Им (Самодуровой и Загитовой, — Прим. ред.) нужно сказать спасибо.

— Если вместе с ними на чемпионат мира поедет, например, Туктамышева, можем мы рассчитывать на две или даже, чем чёрт не шутит, три медали?

— Три — вряд ли. Но лёд скользкий, возможно всё. Ведь реально, кто мог подумать, что Коляда после первого места в короткой программе не окажется по итогам даже в тройке? Я поспорить готов был, что это невозможно.

Самодурова — пятая чемпионка Европы из России за шесть лет 2014 — Юлия Липницкая 2015 — Елизавета Туктамышева 2016 — Евгения Медведева 2017 — Евгения Медведева 2018 — Алина Загитова Фото: © РИА Новости/Владимир Песня

— Вы сказали, что Загитова — это навсегда. А Самодурова? Видите в ней чемпионку на долгое время, а не на один раз?

— Мы никогда не знаем, что будет дальше, от травм никто не застрахован, к тому же это девочки. Есть — это хорошо. Нужно поддерживать и создавать условия, чтобы у них было продолжение, а не просто на один сезон.

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