"Зенит" забил "Ростову" пять безответных голов в Кубке Матч Премьер

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"Зенит" забил "Ростову" пять безответных голов в Кубке Матч Премьер

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Фото: twitter.com/@zenit_spb

Первые две игры на товарищеском турнире в Катаре подопечные Сергея Семака проиграли. Реабилитироваться перед болельщиками петербуржцы смогли в матче против команды Валерия Карпина.

Петербургский "Зенит" победил "Ростов" в третьем туре Кубка Матч Премьер с разгромным счётом 5:0. Автором первого гола стал Далер Кузяев.

Увеличил преимущество герой 2018 года Артём Дзюба, отправивший мяч в ворота левой ногой.

Счёт 3:0 на табло сделал Олег Шатов, забив со штрафного.

А в самой концовке встречи Денис Терентьев оформил дубль всего за три минуты. Ростовчане ответить не смогли. Как итог — 5:0 в пользу "Зенита".

Фонбет Кубок Матч Премьер. 3-й тур.

"Ростов" — "Зенит" — 0:5.

Голы: Кузяев 40' (0:1), Дзюба 53' (0:2), Шатов 60' (0:3), Терентьев 85' (0:4), Терентьев 88' (0:5).

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