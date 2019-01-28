"Зенит" забил "Ростову" пять безответных голов в Кубке Матч Премьер

Петербургский "Зенит" победил "Ростов" в третьем туре Кубка Матч Премьер с разгромным счётом 5:0. Автором первого гола стал Далер Кузяев.
Далер Кузяев забивает свой пятый мяч в сезоне (2 в РПЛ и 2 в Лиге Европы).— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 28 января 2019 г.
Смотрите #РостовЗенит на #МАТЧПРЕМЬЕР
https://t.co/ClZnA4RvCF pic.twitter.com/jjiR1mfAng
Увеличил преимущество герой 2018 года Артём Дзюба, отправивший мяч в ворота левой ногой.
Артем Дзюба прерывает свою десятиматчевую безголевую серию, забив «Ростову» в самом начале второго тайма.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 28 января 2019 г.
#РостовЗенит на #МАТЧПРЕМЬЕР
https://t.co/ClZnA4RvCF pic.twitter.com/a6INRjFVZT
Счёт 3:0 на табло сделал Олег Шатов, забив со штрафного.
Гол Олега Шатова со штрафного! Это четвертый забитый мяч игрока в сезоне (три гола в РПЛ).— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 28 января 2019 г.
#РостовЗенит на #МАТЧПРЕМЬЕР
https://t.co/ClZnA4RvCF pic.twitter.com/H4nlll9ema
А в самой концовке встречи Денис Терентьев оформил дубль всего за три минуты. Ростовчане ответить не смогли. Как итог — 5:0 в пользу "Зенита".
Четвертый гол «Зенита» в этой встрече!#РостовЗенит#МАТЧПРЕМЬЕР pic.twitter.com/oNNHB3ab8s— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 28 января 2019 г.
Денису Терентьеву понадобилось две минуты, чтобы оформить дубль и приблизиться к лучшим бомбардирам турнира. #РостовЗенит #МАТЧПРЕМЬЕР pic.twitter.com/R2za4iecsd— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 28 января 2019 г.
Фонбет Кубок Матч Премьер. 3-й тур.
"Ростов" — "Зенит" — 0:5.
Голы: Кузяев 40' (0:1), Дзюба 53' (0:2), Шатов 60' (0:3), Терентьев 85' (0:4), Терентьев 88' (0:5).
- Популярные
- По времени