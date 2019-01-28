"Зенит" объявил о переходе украинского защитника Ракицкого

Петербургский "Зенит" сообщил, что была достигнута договорённость с донецким "Шахтёром" о переходе 29-летнего защитника Ярослава Ракицкого.
Добро пожаловать в Петербург, Ярослав! ✌ pic.twitter.com/h88p6kIbfo— ФК «Зенит» (@zenit_spb) 28 января 2019 г.
— Я очень счастлив, что перешёл из одной топ-команды — "Шахтера", в другую топ-команду — "Зенит". Буду делать всё, что от меня зависит, и выкладываться на поле на все сто процентов ради команды, — цитирует футболиста пресс-служба "Зенита".
Отметим, что Ракицкий является семикратным чемпионом Украины, шестикратным обладателем Кубка и Суперкубка Украины.
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