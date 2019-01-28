"Зенит" объявил о переходе украинского защитника Ракицкого

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"Зенит" объявил о переходе украинского защитника Ракицкого

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Фото: пресс-служба ФК "Зенит"

Трудовое соглашение рассчитано сроком на 3,5 года. Выступать украинский полузащитник будет под 44-м номером.

Петербургский "Зенит" сообщил, что была достигнута договорённость с донецким "Шахтёром" о переходе 29-летнего защитника Ярослава Ракицкого.

— Я очень счастлив, что перешёл из одной топ-команды — "Шахтера", в другую топ-команду — "Зенит". Буду делать всё, что от меня зависит, и выкладываться на поле на все сто процентов ради команды, — цитирует футболиста пресс-служба "Зенита".

Отметим, что Ракицкий является семикратным чемпионом Украины, шестикратным обладателем Кубка и Суперкубка Украины.

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