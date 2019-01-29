Кокорину разрешили заниматься лечебной физкультурой в СИЗО

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева сообщила, что футболисту "Зенита" Александру Кокорину были назначены восстановительные процедуры.

— В связи с тем, что при поступлении в следственный изолятор Кокорин не предупреждал, что у него была операция на колене, сейчас он получил полное медицинское обследование. Ему были назначены реабилитационные процедуры. С ним будет работать врач СИЗО, а также он сможет заниматься на велотренажёрах, которые есть в спортивном зале, — цитирует Потяеву агентство городских новостей "Москва".

Напомним, что футболист в марте 2018 года получил разрыв крестообразных связок колена, из-за чего пропустил чемпионат мира. Восстановление заняло около полугода. После своего возвращения на поле, ещё не до конца восстановившись, Кокорин практически сразу попал в СИЗО.