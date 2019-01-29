Вслед за Зубковым дисквалификацию получил бобслеист Воевода

Читайте также

Вслед за Зубковым дисквалификацию получил бобслеист Воевода

804

Алексей Воевода и Александр Зубков. Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев 

Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) дисквалифицировала российского бобслеиста Алексея Воеводу сроком на два года за нарушение антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи. Отстранение начинается с 21 декабря 2018 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу РУСАДА.

Также отмечается, что Воевода может подать апелляцию на данное решение в CAS.

Ранее IBSF дисквалифицировала Александра Зубкова, Александра Касьянова, Алексея Пушкарёва и Ильвира Хузина, которые представляли Россию на Олимпиаде в Сочи.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×