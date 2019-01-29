Неймар, жди! Паредес перешёл из "Зенита" в ПСЖ

Аргентинский игрок "Зенита" Леандро Паредес продолжит карьеру в ПСЖ.
— Мы благодарим Леандро Паредеса и желаем удачи в составе новой команды. Gracias, Leo, — говорится в сообщении пресс-службы клуба.
Леандро Паредес продолжит карьеру в «ПСЖ»!— ФК «Зенит» (@zenit_spb) 29 января 2019 г.
Спасибо за все, Лео! Gracias!
Подробности: https://t.co/Wbohbj96VT pic.twitter.com/c46mvM0QrK
Отметим, что Паредес защищал цвета "Зенита" с лета 2017 года. За это время он провёл 61 игру и отличился 10 голами.
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