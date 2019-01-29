Неймар, жди! Паредес перешёл из "Зенита" в ПСЖ

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Неймар, жди! Паредес перешёл из "Зенита" в ПСЖ

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Фото: © РИА Новости/Михаил Киреев

На официальном сайте российского клуба сообщили, что было достигнуто соглашение с "Пари Сен-Жермен" о переходе 24-летнего аргентинского хавбека.

Аргентинский игрок "Зенита" Леандро Паредес продолжит карьеру в ПСЖ.

— Мы благодарим Леандро Паредеса и желаем удачи в составе новой команды. Gracias, Leo, — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Отметим, что Паредес защищал цвета "Зенита" с лета 2017 года. За это время он провёл 61 игру и отличился 10 голами.

Ранее петербургский клуб объявил о трансфере Ярослава Ракицкого из донецкого "Шахтёра".

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