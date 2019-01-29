"Надеюсь, это конец боли". Теннисисту Маррею сделали бедро из металла

Объявивший о завершении карьеры игрок перенёс операцию по замене тазобедренного сустава.

Британскому теннисисту Энди Маррею сделали операцию по замене тазобедренного сустава. Некогда лучший игрок мира из-за проблем с бедром был вынужден завершить карьеру, поскольку постоянно играл через боль. Теперь у него новое бедро — металлическое.

— Вчера утром в Лондоне я перенёс операцию по замене тазобедренного сустава. Чувствую себя немного потрёпанным, но надеюсь, что это будет концом моей боли в бедре. Теперь у меня металлическое бедро, как вы можете видеть на второй фотографии. А на первой у меня как будто живот, — написал Маррей в "Инстаграме".

Маррей рассказал о своей травме на Australian Open. При объявлении о завершении карьеры теннисист не мог сдержать слёз. Болельщики проводили его овациями во время прощальной игры.

Болельщики проводили теннисиста Маррея минутной овацией после прощального матча