Внезапно! Малкин стал одним из самых бесполезных игроков НХЛ

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Внезапно! Малкин стал одним из самых бесполезных игроков НХЛ

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Фото: © nhl.com

Российский хоккеист "Питтсбурга" по соответствующему показателю оказался третьим с конца.

Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Евгений Малкин проводит противоречивый сезон в НХЛ. С одной стороны, россиянин — традиционно один из лучших бомбардиров своей команды, больше очков набрал только капитан Сидни Кросби. С другой, У Малкина не всё ладится в игре в защите. В очередном матче регулярного чемпионата Джино допустил результативную ошибку, когда из-за него забили шайбу в ворота его команды.

Эта ошибка принесла очередной минус в показатель полезности российского игрока. "Плюс-минус" считается так: за забитые в меньшинстве или в равных составах шайбы все хоккеисты, находящиеся на льду, получают плюсы. Если же команда пропускает в большинстве или равных составах, баллы за полезности отнимают. Малкин набрал минусов практически больше всех в лиге. "Морознее" ситуация всего у двух игроков НХЛ. У Малкина сейчас минус 20, для сравнения, у его партнёра Сидни Кросби всё хорошо: плюс 18, он 15-й в лиге.

<p>В десятке худших по полезности двое россиян: Илья Ковальчук (9-е место) и Евгений Малкин (3-е место), а также финн русского происхождения Александр Барков (7-е место). Фото: © <a href="http://www.nhl.com/stats/ru/player?reportType=season&seasonFrom=20182019&seasonTo=20182019&gameType=2&filter=gamesPlayed,gte,1&sort=plusMinus" target="_blank">nhl.com</a></p>

Кроме того, Малкин в этом сезоне очень много удаляется. Он накопил уже 46 минут штрафа и по этому показателю лидирует в своей команде. В лиге Джино 33-й.

Мы пытаемся помочь Джино поймать его лучшую игру. Мы продолжим с ним работать.

Для меня основа игры лежит в соревновательном духе. Нужно делать эмоциональный вклад. Когда это происходит, команда показывает лучшую игру

Главный тренер "Питтсбурга" Майк Салливан

Фото: © twitter / Pittsburgh Penguins‏

Однако не всё так плохо: в игре с "Нью-Джерси" Евгений Малкин сделал голевую передачу, которая стала для него 599-й в НХЛ. Больше из россиян имеют только Павел Дацюк (604), Сергей Зубов (619) и Сергей Фёдоров (696).

Так или иначе, с точки зрения набранных очков Джино не изменяет себе. У него 53 балла в 49 матчах, он на 23-м месте в лиге по этому показателю. Из россиян больше имеют только Никита Кучеров (78) и Александр Овечкин (57). А среди партнёров по команде — Сидни Кросби (57).

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