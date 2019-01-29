Внезапно! Малкин стал одним из самых бесполезных игроков НХЛ

Российский хоккеист "Питтсбурга" по соответствующему показателю оказался третьим с конца.

Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Евгений Малкин проводит противоречивый сезон в НХЛ. С одной стороны, россиянин — традиционно один из лучших бомбардиров своей команды, больше очков набрал только капитан Сидни Кросби. С другой, У Малкина не всё ладится в игре в защите. В очередном матче регулярного чемпионата Джино допустил результативную ошибку, когда из-за него забили шайбу в ворота его команды.

Евгения Малкина наказали за ошибку. pic.twitter.com/tR6S6S01Rv — NHL Россия (@NHLrussia) 29 января 2019 г.

Эта ошибка принесла очередной минус в показатель полезности российского игрока. "Плюс-минус" считается так: за забитые в меньшинстве или в равных составах шайбы все хоккеисты, находящиеся на льду, получают плюсы. Если же команда пропускает в большинстве или равных составах, баллы за полезности отнимают. Малкин набрал минусов практически больше всех в лиге. "Морознее" ситуация всего у двух игроков НХЛ. У Малкина сейчас минус 20, для сравнения, у его партнёра Сидни Кросби всё хорошо: плюс 18, он 15-й в лиге.

Кроме того, Малкин в этом сезоне очень много удаляется. Он накопил уже 46 минут штрафа и по этому показателю лидирует в своей команде. В лиге Джино 33-й.

Мы пытаемся помочь Джино поймать его лучшую игру. Мы продолжим с ним работать. Для меня основа игры лежит в соревновательном духе. Нужно делать эмоциональный вклад. Когда это происходит, команда показывает лучшую игру Главный тренер "Питтсбурга" Майк Салливан Фото: © twitter / Pittsburgh Penguins‏

Однако не всё так плохо: в игре с "Нью-Джерси" Евгений Малкин сделал голевую передачу, которая стала для него 599-й в НХЛ. Больше из россиян имеют только Павел Дацюк (604), Сергей Зубов (619) и Сергей Фёдоров (696).

599-я передача в карьере Малкина вышла на загляденье. pic.twitter.com/wwC5RrXfEY — NHL Россия (@NHLrussia) 29 января 2019 г.

Так или иначе, с точки зрения набранных очков Джино не изменяет себе. У него 53 балла в 49 матчах, он на 23-м месте в лиге по этому показателю. Из россиян больше имеют только Никита Кучеров (78) и Александр Овечкин (57). А среди партнёров по команде — Сидни Кросби (57).