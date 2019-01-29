В стиле Зидана. Итальянский тренер во время матча ударил соперника головой

Наставник "Луккезе" Джанкарло Фаварин был удалён во время матча из-за активных споров с тренерским штабом "Алессандрии". После того как его попросили покинуть поле, Фаварин подошёл к скамейке противника и начал выяснять отношения с помощником главного тренера Гаэтано Манчино. В ходе разговора завязалась потасовка, в которой специалист "Луккезе" ударил головой Манчино.
@BorgheseAle tutto ok?#LuccheseAlessandria #Favarin #SerieC pic.twitter.com/gC8UDmS8XM— Matteo Occhiuto (@teoocchiuto) 28 января 2019 г.
За это его дисквалифицировали на пять месяцев, а Манчино пропустит всего две игры.
Сам отстранённый от работы тренер пояснил, что его задели оскорбления и плевки от тренеров "Алессандрии".
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