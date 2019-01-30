Просто бизнес. Паредес и ещё 5 самых выгодных продаж "Зенита"

Мартин Шкртел
- Выгода — 9,7 млн евро
- Купили за 300 тысяч евро из "Тренчина" (2004)
- Продали за 10 млн в "Ливерпуль" (2008)
Фото: © РИА Новости/Илья Питалев
Игорь Денисов
- Выгода — 15 млн евро
- Воспитанник клуба (2003)
- Продали за 15 млн евро в "Анжи" (2013)
Фото: © РИА Новости/Александр Вильф
Халк
- Выгода — 15,8 млн евро
- Купили за 40 млн евро из "Порту" (2012)
- Продали за 55,8 млн евро в "Шанхай Шанган" (2016)
Фото: © РИА Новости/Игорь Руссак
Андрей Аршавин
- Выгода — 16,5 млн евро
- Воспитанник клуба (2003)
- Продали в "Арсенал" за 16,5 млн евро (2009)
Фото: © РИА Новости/Антон Денисов
Эсекьель Гарай
- Выгода — 18 млн евро
- Купили за 6 млн евро из "Бенфики" (2014)
- Продали за 24 млн евро в "Валенсию" (2016)
Фото: © РИА Новости/Александр Вильф
Леандро Паредес
- Выгода — 24 млн евро
- Купили за 23 млн евро из "Ромы" (2017)
- Продали за 47 млн евро в ПСЖ (2019)
Фото: © РИА Новости/Алексей Даничев
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