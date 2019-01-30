Просто бизнес. Паредес и ещё 5 самых выгодных продаж "Зенита"

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Просто бизнес. Паредес и ещё 5 самых выгодных продаж "Зенита"

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Коллаж: © L!FE. Фото: © РИА Новости/Игорь Руссак/Антон Денисов/Александр Вильф

Принято считать, что санкт-петербургский "Зенит" умеет только тратить деньги, не жалея десятков миллионов евро на нужных (а иногда не совсем) футболистов. Однако это не совсем так. В Питере умеют и продавать, причём выгодно, что в очередной раз доказал трансфер Леандро Паредеса в ПСЖ. О самых удачных продажах "Зенита" — в материале Лайфа.

Мартин Шкртел

  • Выгода — 9,7 млн евро
  • Купили за 300 тысяч евро из "Тренчина" (2004)
  • Продали за 10 млн в "Ливерпуль" (2008)

Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

Игорь Денисов

  • Выгода — 15 млн евро
  • Воспитанник клуба (2003)
  • Продали за 15 млн евро в "Анжи" (2013)

Фото: © РИА Новости/Александр Вильф

Халк

  • Выгода — 15,8 млн евро
  • Купили за 40 млн евро из "Порту" (2012)
  • Продали за 55,8 млн евро в "Шанхай Шанган" (2016)

Фото: © РИА Новости/Игорь Руссак

Андрей Аршавин

  • Выгода — 16,5 млн евро
  • Воспитанник клуба (2003)
  • Продали в "Арсенал" за 16,5 млн евро (2009)

Фото: © РИА Новости/Антон Денисов

Эсекьель Гарай

  • Выгода — 18 млн евро
  • Купили за 6 млн евро из "Бенфики" (2014)
  • Продали за 24 млн евро в "Валенсию" (2016)

Фото: © РИА Новости/Александр Вильф

Леандро Паредес

  • Выгода — 24 млн евро
  • Купили за 23 млн евро из "Ромы" (2017)
  • Продали за 47 млн евро в ПСЖ (2019)

Фото: © РИА Новости/Алексей Даничев

Автор:
Дмитрий Садылко
ДС
Дмитрий Садылко
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