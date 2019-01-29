Тяжелоатлета Аккаева дисквалифицировали на 8 лет за допинг

Международная федерация тяжёлой атлетики приняла решение отстранить россиянина Хаджимурата Аккаева за нарушение антидопинговых правил сроком на 8 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя антидопинговой комиссии Федерации тяжёлой атлетики России Александра Петрова.

Он также пояснил, что длительный срок дисквалификации связан с тем, что Аккаев уже трижды попадался на применении запрещённых веществ.

Начало отстранения считается с августа 2016 года, которое продлится до 2024-го.