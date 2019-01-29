Последний российский чемпион. Шахматист Крамник завершил карьеру

14-й чемпион мира сообщил о своём решении после завершения турнира в Вейк-ан-Зее.

Известный российский гроссмейстер Владимир Крамник объявил о завершении профессиональной карьеры. Шахматист принял решение ещё несколько месяцев назад, но официально уйти решил после турнира — старейшего и сильнейшего шахматного соревнования в мире — в голландском городе Вейк-ан-Зее .

Я очень благодарен шахматам за всё, что они мне дали. Иногда это было непросто, иногда более успешно, чем я мог себе представить, но в любом случае это был бесценный человеческий опыт для меня. Я старался изо всех сил Владимир Крамник Фото: © РИА "Новости" / Максим Богодвид

Крамник — последний чемпион мира по шахматам из России. Он выиграл титул абсолютного чемпиона в 2006 году.