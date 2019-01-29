Суд обязал Тарасова выплачивать алименты в размере 480 тысяч рублей

Футболисту разрешено общаться с дочкой и с согласия матери брать ребёнка с собой в отпуск.

Как сообщает "Р-Спорт", Черёмушкинский суд Москвы принял решение отказать футболисту "Локомотива" Дмитрию Тарасову в уменьшении размера алиментов. Спортсмен будет продолжать платить сумму в размере 480 тысяч рублей на содержание своей дочери Ангелины от первого брака.

Отмечается, что проживание ребёнка также остаётся с матерью, свидания с отцом разрешены.

Напомним, что Тарасов просил суд сократить размер алиментов до 100 тысяч рублей. При этом он хотел 50 тысяч переводить на счёт дочери, которым она сможет воспользоваться по достижении совершеннолетия.