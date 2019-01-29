Прямо в домик. Шайба Наиля Якупова принесла СКА победу над "Магниткой"

Центральный матч игрового дня в Континентальной хоккейной лиге был сыгран в Магнитогорске, где местная "Магнитка" принимала одного из лидеров регулярного чемпионата — СКА.
Первый период получился безголевым. Команды больше присматривались друг к другу, предпочитая не рисковать. Счёт был открыт во второй двадцатиминутке, и сделал это на 35-й минуте встречи нападающий хозяев Роман Любимов.
В третьем отрезке гости прибавили в активности, и Алексею Бывальцеву, проводящему свой двухсотый матч в КХЛ, удалось сделать великолепный бросок и тем самым сравнять счёт в матче.
.@hcSKA одерживает 5-ю победу подряд и возвращается на 1-е место в КХЛ.#ММГСКА – 1:3 pic.twitter.com/kTMmPSHN4p— КХЛ (@khl) 29 января 2019 г.
Ну а семью минутами позже нападающий СКА Наиль Якупов принёс своей команде победу в матче. Шайба Сергея Плотникова за четыре секунды до конца встречи в пустые ворота особого значения уже не имела — 3:1, победа СКА.
Это пятая подряд победа для армейского клуба, которая позволила команде Ильи Воробьёва обойти на один балл главного конкурента — ЦСКА — и возглавить турнирную таблицу.
"Металлург" Магнитогорск — СКА Санкт-Петербург — 1:3 (0:0;1:0;0:3).
34:23 — Любимов Роман (Металлург)
42:19 — Бывальцев Алексей (СКА)
49:16 — Якупов Наиль (СКА)
59:56 — Плотников Сергей (СКА)
- Популярные
- По времени