Прямо в домик. Шайба Наиля Якупова принесла СКА победу над "Магниткой"

Петербургские армейцы со счётом 3:1 переиграли магнитогорский "Металлург". Эта победа стала второй для хоккеистов СКА над "лисами" в регулярном чемпионате.

Центральный матч игрового дня в Континентальной хоккейной лиге был сыгран в Магнитогорске, где местная "Магнитка" принимала одного из лидеров регулярного чемпионата — СКА.

Первый период получился безголевым. Команды больше присматривались друг к другу, предпочитая не рисковать. Счёт был открыт во второй двадцатиминутке, и сделал это на 35-й минуте встречи нападающий хозяев Роман Любимов.

В третьем отрезке гости прибавили в активности, и Алексею Бывальцеву, проводящему свой двухсотый матч в КХЛ, удалось сделать великолепный бросок и тем самым сравнять счёт в матче.

Ну а семью минутами позже нападающий СКА Наиль Якупов принёс своей команде победу в матче. Шайба Сергея Плотникова за четыре секунды до конца встречи в пустые ворота особого значения уже не имела — 3:1, победа СКА.

Это пятая подряд победа для армейского клуба, которая позволила команде Ильи Воробьёва обойти на один балл главного конкурента — ЦСКА — и возглавить турнирную таблицу.

"Металлург" Магнитогорск — СКА Санкт-Петербург — 1:3 (0:0;1:0;0:3).

34:23 — Любимов Роман (Металлург)

42:19 — Бывальцев Алексей (СКА)

49:16 — Якупов Наиль (СКА)

59:56 — Плотников Сергей (СКА)