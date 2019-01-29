Первый трофей Кононова. "Спартак" разгромил "Локо" и выиграл Кубок Матч Премьер

В решающем поединке красно-белые отправили в ворота железнодорожников четыре безответных гола.

В Катаре завершился первый в истории Фонбет Кубок Матч Премьер — межсезонный турнир, в котором принимали участие четыре клуба РПЛ: "Спартак", "Локомотив", "Зенит" и "Ростов". Подопечные Валерия Карпина не сумели одержать ни одной победы и первыми выбыли из борьбы за трофей. Питерцы выдали мощный разгром только после двух поражений. Наиболее ровно турнир удался "Спартаку" и "Локомотиву": именно они разыграли между собой трофей.

Начало главного матча турнира получилось обескураживающим для болельщиков "Локомотива". "Спартак" открыл счёт уже на первой минуте встречи, отличился бразильский новичок команды Айртон.

Это было настолько неожиданно, что даже официальный твиттер-аккаунт "Локомотива" не обошёлся без грустной иронии.

Однако происходившие далее события оказались ещё более непредсказуемыми. Вместо того чтобы навязать соперникам борьбу, действующий чемпион страны продолжил пропускать. На исходе получаса игры преимущество "Спартака" удвоил Александр Ломовицкий — 2:0.

А под занавес встречи случилось дежавю. Как и в поединке "Ростов" — "Зенит", в концовке встречи одна из команд забила два мяча. И это снова был "Спартак": дубль оформил нападающий из Кабо-Верде Зе Луиш.

4:0 — "Спартак" громит "Локомотив", одерживает три победы в трёх матчах и закономерно выигрывает первый в истории Кубок Матч Премьер.

Этот трофей стал первым для главного тренера команды Олега Кононова, который возглавил "Спартак" уже по ходу текущего сезона. Получился ли продолжить победное шествие уже в официальных турнирах?

Фонбет Кубок Матч Премьер. 3-й тур.

"Спартак" — "Локомотив" — 4:0.

Голы: Айртон 1' (1:0), Ломовицкий 31' (2:0), Зе Луиш 84', 86' (3:0, 4:0).