Жёлтые нарциссы и минута молчания. В АПЛ состоялась акция памяти Салы

На "Эмирейтс" во время матча чемпионата Англии, где "Арсенал" принимал "Кардифф Сити", зрители и футболисты поучаствовали в акции памяти пропавшего Эмилиано Салы. Валлийский клуб даже внёс аргентинского нападающего в заявку на эту встречу, которая должна была стать для него первой за новую команду.
For Emiliano #ARSCAR pic.twitter.com/xsE0EvOCkA— Arsenal FC (@Arsenal) 29 января 2019 г.
На игру тренерский штаб и футболисты вышли с жёлтыми нарциссами, которые являются символом Уэльса.
Kick-off at Emirates Stadium is 45 minutes away.#ARSCAR #CityAsOne pic.twitter.com/vMbl0lvuay— Cardiff City FC (@CardiffCityFC) 29 января 2019 г.
#ARSCAR pic.twitter.com/Bpus8ytEBa— Arsenal FC (@Arsenal) 30 января 2019 г.
Перед самим матчем также была минута молчания. Но надевать траурные чёрные повязки команды не стали по просьбе родственников Эмилиано.
#CityAsOne pic.twitter.com/z3m7AV0mwu— Cardiff City FC (@CardiffCityFC) 29 января 2019 г.
Напомним, что 21 января частный самолёт, на борту которого находился футболист Эмилиано Сала, исчез с радаров в районе Нормандских островов. Спасательные службы не смогли найти потерпевших крушение в течение нескольких дней, после чего поиски были прекращены. Родственники и футболисты настоятельно просят продолжить искать Эмилиано и пилота.
Загадочная авиакатастрофа. Почему поиски игрока "Кардиффа" не дали результата
- Популярные
- По времени