Жёлтые нарциссы и минута молчания. В АПЛ состоялась акция памяти Салы

На "Эмирейтс" во время матча чемпионата Англии, где "Арсенал" принимал "Кардифф Сити", зрители и футболисты поучаствовали в акции памяти пропавшего Эмилиано Салы. Валлийский клуб даже внёс аргентинского нападающего в заявку на эту встречу, которая должна была стать для него первой за новую команду.

На игру тренерский штаб и футболисты вышли с жёлтыми нарциссами, которые являются символом Уэльса.

Перед самим матчем также была минута молчания. Но надевать траурные чёрные повязки команды не стали по просьбе родственников Эмилиано.

Напомним, что 21 января частный самолёт, на борту которого находился футболист Эмилиано Сала, исчез с радаров в районе Нормандских островов. Спасательные службы не смогли найти потерпевших крушение в течение нескольких дней, после чего поиски были прекращены. Родственники и футболисты настоятельно просят продолжить искать Эмилиано и пилота.

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