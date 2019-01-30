"Уверен, мы исправим ситуацию". Почему первый гол Головина не спас "Монако"?

Россиянин пробежал всё поле за 10 секунд, шикарно пробил в ближний угол, а затем покинул игру из-за судорог, а его команда проиграла.

Свершилось. В своём 19-м матче за французский "Монако" российский футболист Александр Головин наконец-то забил первый мяч. В матче Кубка Лиги полузащитник за 10 секунд прилетел от своей штрафной к чужой, открылся под передачу Желсона Мартинша и неотразимо для вратаря зарядил в ближнюю девятку. Такие не берутся!

Поединок с "Генгамом" был для "Монако" определяющим. Из всех кубков, кроме этого, клуб уже вылетел, в чемпионате дела просто кошмарные. Поэтому успешное выступление в турнире могло хоть как-то скрасить ужасающий сезон монегасков и гарантировать им участие в Лиге Европы в следующем году.

Казалось, на волне перестановок и возвращения старого-нового тренера Леонарду Жардима клуб должен играть в настроение и биться изо всех сил. Футболисты и бились — правда, один из них перестарался: дебютант клуба Вильям Венкер схлопотал удаление уже на 14-й минуте, оставив своих новых партнёров в меньшинстве почти на весь матч.

К счастью, другой новичок клуба — Желсон Мартинш — проявил себя намного лучше. Он выдал передачу в штрафную на своего соотечественника Рони Лопеша, а тот в акробатическом этюде эффектно отправил мяч в сетку.

A goal made in Portugal!



In Leonardo Jardim's first match since returning as manager of Monaco, Gelson Martins bagged a debut assist, setting up an acrobatic goal converted by Portuguese winger Rony Lopes! pic.twitter.com/88Sw3BXEID — TugaScout (@TugaScoutPT) 29 января 2019 г.

Затем как раз и Головин после передачи всё того же Мартинша подоспел. 2:0 — ещё и в меньшинстве! Вроде всё отлично, но не тут-то было. "Монако" пропустил дважды, довёл игру до серии пенальти, где проиграл и вылетел из Кубка Лиги. Даже подвиги вице-чемпиона мира Даниела Субашича не помогли: вратарь взял два удара игроков "Генгама", но в решающий момент футболист "Монако" зарядил в перекладину, окончательно лишив свою команду шансов на еврокубковую кампанию в следующем сезоне.

Александр Головин в серии пенальти не участвовал: он не смог доиграть матч до конца. Как объяснил тренер Леонарду Жардим, у российского футболиста начались судороги, поэтому ему пришлось покинуть поле. Несмотря на неудачный итог матча, гол, кажется, придал Головину энтузиазма.

Непросто играть в меньшинстве большую часть матча. Но у нас были шансы выиграть. Все бились до последнего и отдали все силы. Хорошо, что удалось забить. Теперь сконцентрируемся на чемпионате. Уверен, у нас получится выправить турнирную ситуацию Александр Головин Фото: © РИА "Новости" / Алексей Филиппов

Круговорот в "Монако". Что творится в клубе Головина?