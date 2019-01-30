Игрок "Зенита" Ракицкий: Российский чемпионат на две головы сильнее украинского

По словам нового защитника российский команды, ему давно хотелось играть в более конкурентных условиях.

Украинский защитник Ярослав Ракицкий рассказал об эмоциях от трансфера из "Шахтёра" в "Зенит". Игрок отметил, что давно хотел перейти в команду более высокого уровня и играть в более сильном чемпионате. Футболист заверил, что будет отдавать все силы, выступая за петербургский "Зенит".

Понятно, что российский чемпионат сейчас на голову, на две сильнее украинского. Украинский чемпионат сейчас очень слабый и не очень интересный Ярослав Ракицкий Фото: © instagram/rakitskyy_official

Ракицкий всю карьеру провёл в донецком "Шахтёре". С клубом по шесть раз выигрывал чемпионат и Кубок Украины. "Зенит" заплатил за футболиста 10 миллионов евро.

Из Донецка в Петербург. Знакомимся с новичком "Зенита" Ракицким