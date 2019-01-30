Игрок "Зенита" Ракицкий: Российский чемпионат на две головы сильнее украинского

Украинский защитник Ярослав Ракицкий рассказал об эмоциях от трансфера из "Шахтёра" в "Зенит". Игрок отметил, что давно хотел перейти в команду более высокого уровня и играть в более сильном чемпионате. Футболист заверил, что будет отдавать все силы, выступая за петербургский "Зенит".
Понятно, что российский чемпионат сейчас на голову, на две сильнее украинского. Украинский чемпионат сейчас очень слабый и не очень интересный
Фото: © instagram/rakitskyy_official
Ракицкий всю карьеру провёл в донецком "Шахтёре". С клубом по шесть раз выигрывал чемпионат и Кубок Украины. "Зенит" заплатил за футболиста 10 миллионов евро.
Из Донецка в Петербург. Знакомимся с новичком "Зенита" Ракицким
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