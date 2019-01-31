Хоккеист Барбашёв: НХЛ отличается от КХЛ отношением к игрокам и организацией

Российский нападающий клуба НХЛ "Сент-Луис Блюз" Иван Барбашёв дал эксклюзивное интервью Лайфу.

С Иваном мы поговорили сразу после его тренировки. Немного отдохнув после тяжёлой работы на льду, форвард ответил на наши вопросы.

— Как прошла твоя тренировка?

— Нормально, как обычно, ничего интересного (Смеётся.) Хорошо поработали.

— В НХЛ сильно отличается тренировочный процесс от тренировок в России?

— Я в России последний раз играл давно, лет шесть назад. Мне тяжело сейчас сравнивать. За то время, что я выступаю за океаном, в России, возможно, многое поменялось уже в тренировочном процессе. Здесь же мы много внимания уделяем вещам, которые у нас плохо получаются в игре. Сегодня много времени уделили работе в обороне. Допустим, разобрать игроков, не дать им пространства в нашей зоне или ещё что-то.

— Сезон в НХЛ в самом разгаре. Как оцениваешь свою игру?

— Начался сезон для меня удачно. Я приехал в тренировочный лагерь в хорошей форме. Тренеры были мной очень довольны. Первые пара игр получились хорошими, потом несколько матчей сложились не очень удачно. Если в целом оценивать, то я собой доволен. Играю примерно минут десять за матч в четвёртом звене. Особо моментов нет, но надо пользоваться этим предоставленным временем, стараться забивать, делать голевые передачи.

Публикация от Ivan Barbashev (@barbs2222) 26 Мар 2017 в 11:24 PDT

— Десять минут — неплохое время на данном этапе твоей карьеры для тебя?

— В принципе да. Мне двадцать три года ещё. Команда у нас хорошая собралась, много парней, кому больше двадцати пяти. Наши первые три звена полностью укомплектованы. Каждому нужно игровое время. Для меня сейчас и десять минут пока хорошо, но хотелось бы, конечно, побольше.

— Полностью адаптировался в команде? Чувствуешь, что ты игрок основного состава?

— Да, конечно. Даже если сравнивать с предыдущим годом, то тогда не было такой уверенности, что я полноценный игрок основы. У меня до сих пор двухсторонний контракт. Я не знаю, как будет в будущем, но в этом сезоне с самого начала тренировочного лагеря я был уверен, что останусь в главной команде.

— Предсезонку где проходил: в Америке или в Россию прилетал?

— Тот сезон был для меня не самым удачным. В этот раз мы с женой решили остаться в Сент-Луисе. В Россию слетали на пару недель, а всё лето провёл здесь, тренировался. Ещё в Мексику съездили ненадолго — и снова за работу.

— Не совсем удачный старт "Сент-Луиса" чем можешь объяснить?

— Ну если так посмотреть, то многое изменилось, новые игроки пришли из других команд. Игроки хорошие, просто мы пока ещё не совсем команда... У нас есть моменты в игре, когда мы играем великолепно, как в игре с "Торонто". Потом идёт следующая игра, и мы её проваливаем. Есть нюансы, над которыми нужно работать, а так команда очень хорошая собралась.

— Против каких команд в НХЛ сложнее всего играть?

— Все тяжёлые игры происходят, как правило, на выезде. В Бостоне всегда сложно играть, да даже в том же Вегасе! Но таких команд реально очень много. Слабых соперников здесь попросту нет.

— В чём ты прибавил за последний год в игровом плане, и над чем ещё нужно тебе поработать?

— Во всём нужно прибавлять, если ты хочешь играть в этой лиге. А так, я думаю, в уверенности. Моя лучшая игра — это силовая игра. Если я так буду и дальше играть, то и результаты мои будут подниматься вверх. Ещё бросать побольше надо. Правда, особых возможностей нет, так как задача нашего четвёртого звена состоит в том, чтобы приносить энергию команде.

— Сколько набранных очков в этом сезоне будет для тебя приемлемым результатом?

— У меня и большинства нет, и игрового времени десять минут. Если всё это учитывать, то очков двадцать было бы нормальным результатом (Сейчас у него 14 очков (6+8). — Прим. Лайфа).

— Насколько динамичнее хоккей за океаном по сравнению с КХЛ?

— Разница большая. Начиная от атмосферы на стадионе и заканчивая самой игрой, скоростями, количеством бросков.

— От московского "Динамо" тебе поступало предложение, но ты отказался. Почему?

— Да, мне звонили, приезжали, звали в "Динамо". Слава богу, что не уехал. Это как раз был мой первый год в АХЛ, если не ошибаюсь. С агентом поговорили и сразу приняли решение остаться здесь. У меня сейчас одна цель: играть в НХЛ, помогать команде добиваться положительного результата.

— А если тебе поступит предложение вернуться в Россию за большие деньги, примешь его?

— Я всё равно хочу остаться в НХЛ. Здесь тяжело, нужно много работать на тренировках, показывать хорошую игру, но это то, что мне сейчас нужно, к чему я стремлюсь.

Публикация от Ivan Barbashev (@barbs2222) 21 Июл 2015 в 12:40 PDT

— За КХЛ следишь?

— Нет, матчи давно не смотрю. Последний раз смотрел, когда мой брат играл. Я и игры НХЛ-то в свободное время не смотрю.

— На твой взгляд, какое главное отличие КХЛ от НХЛ?

— Отношение и организация. Здесь всё сделано для игроков, очень приятно находиться и играть в этой лиге.

— Чем занимаешься в свободное от хоккея время?

— Сент-Луис — маленький город. Его можно объехать за тридцать минут. Есть центр города и маленькие районы. Можем с Вовой Тарасенко в ресторан сходить или ещё что-то. Я со всеми в команде в хороших отношениях. Нет такого, что с кем-то не общаюсь, но больше общаемся, конечно, с Вовой, так как он русский. Живём с ним в десяти минутах езды друг от друга. Часто бываю у него в гостях.

— К чему в США дольше всего привыкал?

— Самое тяжёлое, наверное, это язык. Первое время тяжеловато было с общением, так как я английский толком не знал. В первый год пребывания здесь ходил в школу. С каждым годом английский становился всё лучше и лучше. Если брать хоккей, то ко мне давно была привязана моя силовая игра, в этом проблем не было.

— За сборную России хотелось бы тебе сыграть?

— Да, конечно, почему бы и нет. Играть за свою страну — это честь для любого спортсмена. Я играл за молодёжку до двадцати лет. Это, наверное, было лучшее время, которое я провёл в хоккее.

— Первый матч в основе "Сент-Луиса" тоже, наверное, запомнился надолго?

— Да, потряхивало маленько, волновался, нервничал. В тот год, когда только подняли в главную команду, для меня все те тридцать игр были волнительные. Я боялся совершить какую-нибудь ошибку. Сейчас такого уже нет. Куда-то это всё ушло.

— Первую заброшенную шайбу в НХЛ хранишь?

— Да, храню, где-то валяется, только не знаю, где она (Смеётся.) То ли дома в России, или здесь, в Сент-Луисе. Нужно будет поискать.