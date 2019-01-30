Отец Нурмагомедова: Дисквалификация Хабиба несправедлива!

Как ранее сообщал Лайф, чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов по итогам заседания Атлетической комиссии штата Невада, состоявшегося 29 января, дисквалифицирован на девять месяцев и оштрафован на сумму в размере $ 500 000.

Отец и тренер Хабиба Абдулманап Нурмагомедов специально для Лайфа прокомментировал итоги судебного процесса, длившегося с осени прошлого года — периода, когда Орёл отстоял свой чемпионский в бою с известным претендентом из Ирландии Конором Макгрегором.

Прыжок Хабиба обошёлся ему на самом деле в $ 750 000

— Не могу назвать решение атлетической комиссии справедливым, — делится своими эмоциями Абдулманап Магомедович. — Конор заплатит всего $ 50 000, тогда как сторона Хабиба должна заплатить $ 750 000. Если сын снимется в воспитательном клипе, то срок дисквалификации может быть уменьшен с девяти до шести месяцев. Могу сказать, что оптимальная дата для возвращения Хабиба — это конец августа — середина сентября. В эти сроки Хабиб вернётся! Кто может стать следующим соперником Хабиба? Всё может быть, посмотрим. Раз нас штрафуют на $ 750 000, а Конора только на $ 50 000, то может быть всё!

Напомним, что Атлетическая комиссия Невады вынесла самое суровое наказание именно в адрес действующего чемпиона UFC, тогда как ирландская звезда Конор Макгрегор отделался всего лишь штрафом на сумму $ 50 000 (гарантированный гонорар Макгрегора за поединок против Хабиба Нурмагомедова составил $ 3 000 000) и шестимесячной дисквалификацией.

Два других фигуранта разбирательства атлетической комиссии — секунданты Хабиба Зубайра Тухугов и Абубакр Нурмагомедов оштрафованы на сумму $ 25 000 каждый и дисквалифицированы сроком на один год. Говоря о сумме штрафа в $ 750 000, Абдулманап Нурмагомедов учитывал также траты на услуги адвоката, составившие дополнительные $ 200 000. Сколько стоит адвокат Конора Макгрегора — остаётся загадкой.