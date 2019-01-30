Увидеть Питер и "заболеть". Шарапова снялась с Ladies Trophy из-за травмы плеча

Мария в матче 1/8 финала должна была встретиться с первой ракеткой России Дарьей Касаткиной.

Турнир WTA St.Petersburg Ladies Trophy, проходящий в России, потерял оду из ярчайших звёзд раньше времени. Россиянка Мария Шарапова снялась с соревнований из-за травмы плеча. Об этом сообщили организаторы турнира.

Шарапова в своём первом матче обыграла Дарью Гаврилову и должна была встречаться с её тёзкой Касаткиной, которая сейчас является лучшей российской теннисисткой. Однако борьбы за выход в четвертьфинал не получилось из-за травмы Шараповой. Грустная ирония состоит в том, что после матча первого круга Мария выражала надежду, что проблемы со здоровьем ей больше не помешают.

В конце 2018 года я посчитала, и получилось, что смогла сыграть только 11 турниров. В этом году надеюсь, что здоровье не подведёт и с теннисом всё получится лучше Мария Шарапова Фото: © РИА Новости / Алексей Куденко

Отметим, что участие Шараповой в St.Petersburg Ladies Trophy — первый приезд теннисистки в Северную столицу. Она рассказывала, что в этот раз даже составила себе культурную программу, хотя обычно концентрируется только на теннисе, когда приезжает в другие города и страны.