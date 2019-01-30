Суд предложил Глушакову заключить мировое соглашение с женой

Стали известны детали судебного разбирательства, которое проходило в закрытом режиме.

Сегодня Никулинский суд Москвы в ходе заседания предложил футболисту "Спартака" Денису Глушакову и его жене Дарье, с которой он находится в разводном процессе, заключить мировое соглашение. Об этом сообщает РАПСИ.

Супруга футболиста согласна заключить мировую при условии, что имущество будет поделено ровно пополам. По словам адвоката Сергея Жорина, экспертная оценка совместно нажитого имущества ещё не была проведена.

Также отмечается, что Глушаков начал платить алименты на содержание двух дочек.