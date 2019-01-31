Яценко: АСА с удовольствием бы организовал бой Тухугова с Лобовым

В конце января в столице Чечни Грозном прошёл первый турнир лиги АСА — организации, появившейся в конце 2018 года в результате слияния двух российских промоушенов — ACB и WFCA. Состоялось 20 поединков, а главным событием стало противоборство местного бойца Арби Агуева и бразильца Элиаса Силвериу, завершившееся победой судейским решением гостя из Южной Америки.

Президент лиги АСА Алексей Яценко специально для читателей Лайфа подвёл итоги прошедшего ивента.

— Алексей, первый турнир новоиспечённой организации ACA дебютировал в Грозном. Ваше мнение как президента лиги об этом мероприятии по качеству поединков? Стал ли промоушен АСА после слияния организаций АСВ и "Ахмат" сильнее, чем была каждая из них прежде?

— На мой взгляд, турнир удался. Бои понравились зрителям. В результате слияния АСВ и "Ахмата" выросла прежде всего конкуренция между бойцами за "место под солнцем" и, как следствие, поединки стали более насыщенными.

— Турнир из Грозного не транслировался в эфире федерального канала "Матч ТВ", а был доступен лишь в трансляции "Яндекса". На ваш взгляд, интернет-аудитория превысила телевизионную?

— Интернет-аудиторию проще посчитать по сравнению с телевизионной, и этим цифрам можно доверять. Также считаю, что в современном мире в Интернете гораздо больше механизмов и рычагов, которые можно использовать для привлечения аудитории к трансляции событий, чем у любого телеканала. Но всё вышеперечисленное не означает, что надо отказываться от телевизионной аудитории.

— Российские промоушены по большей части не зарабатывают на ивентах, стараясь хотя бы выйти в ноль. Как планирует зарабатывать лига АСА? Вообще, возможно ли это в России, если мы говорим о продажах билетов, спонсорских пакетов и телевизионных прав (не PPV)?

— Рецепт удачного бизнеса только один — трудиться с полной самоотдачей! Я уверен, что выстроить прибыльный бизнес возможно и в России, но когда мы говорим о промоушене с мировыми амбициями, коим и является лига АСА, то надо постоянно и планомерно расширять границы и завоёвывать территории. Если преуспеть в этом, то успех неминуем.

— Не секрет, что перед АСА ставятся самые грандиозные цели. Планирует ли руководимая вами лига переманивать ведущих мировых бойцов из UFC? Стоит ли ждать новостей о громких приобретениях?

— По-настоящему громких имён не так уж много. Если говорить об интересных противостояниях, то мы в рамках АСА с удовольствием бы организовали бой Зубайры Тухугова против Артёма Лобова. Совсем скоро появятся новости о приобретениях лиги и новых интересных проектах.