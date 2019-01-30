"Трактор" подарил два очка "Витязю", забросив шайбу в собственные ворота

Удивительно, но победную шайбу для "Витязя" в собственные ворота забросил нападающий челябинцев 21-летний Марсель Шолохов. Это произошло в тот момент, когда "Трактор" играл на отложенном штрафе в формате шесть на пять, сняв собственного вратаря. Гол записали на счёт финского стража ворот "Трактора" Йони Ортио. Нужно отметить, что Шолохов отличился в матче и ранее, в первом периоде, сравняв счёт.
Вратаря @hcvityaz_khl Йони Ортио можно поздравить – он забил гол! Хоть это и получилось таким необычным образом. pic.twitter.com/loGTLYDvvH— КХЛ (@khl) 30 января 2019 г.
Последующие попытки челябинцев забросить шайбу в нужные ворота к успеху не привели. "Витязь" одерживает трудную победу и увозит из Челябинска очень важные два очка.
Регулярный чемпионат КХЛ.
"Трактор" (Челябинск) — "Витязь" (Подольск) — 2:3 (2:1; 0:2; 0:0).
Голы:
3' — 0:1 Чернов П ("Витязь")
8' — 1:1 Шолохов М ("Трактор")
15' — 2:1 Рыбаков Александр В ("Трактор")
37' — 2:2 Кокарев Д ("Витязь")
38' — 2:3 Ортио Й ("Витязь")
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