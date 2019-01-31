Главная соперница Загитовой пугает четверными прыжками перед ЧМ. Стоит бояться?

Японская фигуристка Рика Кихира, ставшая победительницей финала Гран-при, и так обладает самым мощным техническим арсеналом среди одиночниц. Но ей этого мало: в Сети появилось видео, где Кихира исполняет два четверных прыжка — такого на взрослых соревнованиях среди женщин ещё никто не делал. Неужели интрига убита задолго до ЧМ и у Алины Загитовой совсем нет шансов? Лайф объясняет, что не всё так плохо.

В фигурном катании есть шесть видов прыжков. Тулуп, лутц, флип, сальхов, риттбергер и аксель — от простого к сложному. И четыре вида оборотов соответственно. Женщины пока освоили только три. И то в случае с акселем — самым сложным прыжковым элементом — ситуация обстоит весьма специфично: поскольку заход на него делается лицом, а не спиной, то и обороты считаются де-юре так же, но де-факто иначе.

То есть тройной аксель на самом деле означает аксель в три с половиной оборота. Такой прыжок на взрослых международных соревнованиях исполняли всего девять фигуристок за всю историю этого вида спорта. Отрадно, что в этом списке есть россиянка Елизавета Туктамышева. Но там же и японка Рика Кихира. А вот прыжки в четыре оборота никто из женщин никогда не исполнял. Пока получается только у 14-летних подопечных Этери Тутберидзе — Александры Трусовой и Анны Щербаковой. Но они выступают на юниорском уровне.

И вот за полтора месяца до чемпионата мира в Сети появляются шокирующие кадры. Победительница финала Гран-при чисто исполняет два четверных прыжка — сальхов и тулуп.

Эти кадры появились не в инстаграм-аккаунте самой фигуристки — они сняты кем-то якобы незаметно, саму Кихиру-то на видео можно узнать с трудом. Выглядит всё так, словно команда японской фигуристки решила начать кампанию по запугиванию соперниц перед чемпионатом мира. Который, кстати, в Японии и пройдёт. И это действительно может сработать. Но есть несколько вопросов.

Насколько чисто?

Хоть видео и тренировочное, где Кихира, очевидно, только разучивает четверные прыжки, но подаётся оно именно как факт: японка вышла на новый уровень. Это звучит действительно тревожно, учитывая, что её программа и так самая сложная среди всех одиночниц. Кихира не только владеет тройным акселем, но и успешно применяет его в каскадах. Поскольку кроме неё этот прыжок умеет делать только Туктамышева, это и так даёт японской спортсменке громадное преимущество. А если она начнёт прыгать ещё и четверные...

Рика Кихира (Япония) 16 лет

первый сезон на взрослом уровне выиграла два этапа Гран-при и финал

первой сделала каскад тройной аксель — тройной тулуп

поставила рекорд в короткой программе Фото: © РИА Новости / Александр Вильф

Но, если судить по видео, исполнение у Кихиры пока не идеальное: первый оборот она словно полностью делает ещё до отрыва, высота и приземление тоже далеки от эталона. И не будем забывать, что это тренировка. На тренировках и Фёдор Смолов забивает 10 пенальти из 10, совсем другое дело — повторить это на соревнованиях, тем более на чемпионате мира.

Четверной — панацея?

Раньше было как: прыгаешь четверной и не падаешь — побеждаешь. Но времена меняются. Вспомнить хотя бы Олимпиаду в Ванкувере в 2010-м: Плющенко сокрушался, что он исполнил четверной, да ещё и в каскаде с тройным, но всё равно остался позади своего соперника, который ограничился тройными прыжками, но при этом не допустил помарок.

После этого роль сложности технических элементов при выставлении оценок повысили. Однако тенденция остаётся прежней. Четверной прыжок с недокрутами, помарками или, что ещё хуже, падениями отнюдь не будет гарантировать победу.

Это провоцирует спортсменов не усложнять программы, а стараться исполнять более лёгкие элементы более качественно. Сорванный четверной может серьёзно аукнуться. Например, Артур Дмитриев первым попытался исполнить самый сложный прыжок в фигурном катании на официальных соревнованиях. Во время Гран-при России 2018 года он исполнил четверной аксель (фактически в 4,5 оборота), но удачно приземлиться не сумел. В итоге занял предпоследнее место.

Рика Кихира, несмотря на владение тройным акселем (а теперь, возможно, и четверными прыжками), тоже не всегда катается чисто. На победном финале Гран-при она приземлилась на обе руки после тройного акселя. А на чемпионате Японии после того же прыжка и вовсе приняла горизонтальное положение на льду.

Кихира непобедима?

Японка, безусловно, очень сильна. Во время финала Гран-при она отобрала у Алины Загитовой рекорд в короткой программе. Лучшие достижения в произвольной программе и по общей сумме баллов пока принадлежат олимпийской чемпионке. Но тревожиться есть от чего.

Скорее всего, добавлять четверной прыжок в свою и без того мощную программу Кихира на ближайших стартах (чемпионат четырёх континентов и чемпионат мира) не будет. В конце концов, у неё пока и тройной аксель не всегда от коньков отскакивает. Другое дело, что Алина Загитова пока тройной аксель вообще не прыгает. Её максимум — каскад из тройного лутца и тройного риттбергера. А японка уже вовсю вставляет аксель в каскады и, судя по этому пресловутому видео, продвинулась в изучении четверных прыжков.

Пока юные ученицы Тутберидзе доберутся до взрослого уровня, кто-то должен бросить вызов Кихире. Олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин уверен, что единственная, кто может это сделать из россиянок, — именно триумфатор Пхёнчхана Алина Загитова.

Юниорки Трусова (слева) и Щербакова (в центре) стабильно прыгают четверные Фото: © РИА Новости / Владимир Песня

Ягудин: У Загитовой пропал задор, но есть арсенал для победы над японками

Как Загитовой этого достичь? Она сама знает ответ.

Я пробовала четверные прыжки: риттбергер, флип. Пока что для меня самая главная цель — прокатать программы чисто. Если мне это удастся, то буду этому очень рада. Мой главный соперник — это я сама Алина Загитова Фото: © РИА Новости / Владимир Песня

Алина абсолютно права: сейчас главное для неё — вернуть уверенность в себе. Для этого нужно чисто откатать обе программы, а на последних стартах Загитовой это никак не удаётся. Как объяснил тот же Ягудин, причины кроются в изменениях организма из-за переходного возраста, а также в опустошении после блестящего олимпийского сезона. Что ж, когда как не на чемпионате мира брать себя в руки?