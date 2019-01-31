Главная соперница Загитовой пугает четверными прыжками перед ЧМ. Стоит бояться?

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Главная соперница Загитовой пугает четверными прыжками перед ЧМ. Стоит бояться?

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Фото: © РИА Новости/Александр Вильф

Японская фигуристка Рика Кихира, ставшая победительницей финала Гран-при, и так обладает самым мощным техническим арсеналом среди одиночниц. Но ей этого мало: в Сети появилось видео, где Кихира исполняет два четверных прыжка — такого на взрослых соревнованиях среди женщин ещё никто не делал. Неужели интрига убита задолго до ЧМ и у Алины Загитовой совсем нет шансов? Лайф объясняет, что не всё так плохо.

В фигурном катании есть шесть видов прыжков. Тулуп, лутц, флип, сальхов, риттбергер и аксель — от простого к сложному. И четыре вида оборотов соответственно. Женщины пока освоили только три. И то в случае с акселем — самым сложным прыжковым элементом — ситуация обстоит весьма специфично: поскольку заход на него делается лицом, а не спиной, то и обороты считаются де-юре так же, но де-факто иначе.

То есть тройной аксель на самом деле означает аксель в три с половиной оборота. Такой прыжок на взрослых международных соревнованиях исполняли всего девять фигуристок за всю историю этого вида спорта. Отрадно, что в этом списке есть россиянка Елизавета Туктамышева. Но там же и японка Рика Кихира. А вот прыжки в четыре оборота никто из женщин никогда не исполнял. Пока получается только у 14-летних подопечных Этери Тутберидзе — Александры Трусовой и Анны Щербаковой. Но они выступают на юниорском уровне.

И вот за полтора месяца до чемпионата мира в Сети появляются шокирующие кадры. Победительница финала Гран-при чисто исполняет два четверных прыжка — сальхов и тулуп.

Эти кадры появились не в инстаграм-аккаунте самой фигуристки — они сняты кем-то якобы незаметно, саму Кихиру-то на видео можно узнать с трудом. Выглядит всё так, словно команда японской фигуристки решила начать кампанию по запугиванию соперниц перед чемпионатом мира. Который, кстати, в Японии и пройдёт. И это действительно может сработать. Но есть несколько вопросов.

Насколько чисто?

Хоть видео и тренировочное, где Кихира, очевидно, только разучивает четверные прыжки, но подаётся оно именно как факт: японка вышла на новый уровень. Это звучит действительно тревожно, учитывая, что её программа и так самая сложная среди всех одиночниц. Кихира не только владеет тройным акселем, но и успешно применяет его в каскадах. Поскольку кроме неё этот прыжок умеет делать только Туктамышева, это и так даёт японской спортсменке громадное преимущество. А если она начнёт прыгать ещё и четверные...

Рика Кихира (Япония)

  • 16 лет
  • первый сезон на взрослом уровне
  • выиграла два этапа Гран-при и финал
  • первой сделала каскад тройной аксель — тройной тулуп
  • поставила рекорд в короткой программе

Фото: © РИА Новости / Александр Вильф

Но, если судить по видео, исполнение у Кихиры пока не идеальное: первый оборот она словно полностью делает ещё до отрыва, высота и приземление тоже далеки от эталона. И не будем забывать, что это тренировка. На тренировках и Фёдор Смолов забивает 10 пенальти из 10, совсем другое дело — повторить это на соревнованиях, тем более на чемпионате мира.

Четверной — панацея?

Раньше было как: прыгаешь четверной и не падаешь — побеждаешь. Но времена меняются. Вспомнить хотя бы Олимпиаду в Ванкувере в 2010-м: Плющенко сокрушался, что он исполнил четверной, да ещё и в каскаде с тройным, но всё равно остался позади своего соперника, который ограничился тройными прыжками, но при этом не допустил помарок.

<p>Каскад из четверного и тройного прыжков не принёс Плющенко олимпийское золото в 2010-м.</p>

После этого роль сложности технических элементов при выставлении оценок повысили. Однако тенденция остаётся прежней. Четверной прыжок с недокрутами, помарками или, что ещё хуже, падениями отнюдь не будет гарантировать победу.

Это провоцирует спортсменов не усложнять программы, а стараться исполнять более лёгкие элементы более качественно. Сорванный четверной может серьёзно аукнуться. Например, Артур Дмитриев первым попытался исполнить самый сложный прыжок в фигурном катании на официальных соревнованиях. Во время Гран-при России 2018 года он исполнил четверной аксель (фактически в 4,5 оборота), но удачно приземлиться не сумел. В итоге занял предпоследнее место.

Рика Кихира, несмотря на владение тройным акселем (а теперь, возможно, и четверными прыжками), тоже не всегда катается чисто. На победном финале Гран-при она приземлилась на обе руки после тройного акселя. А на чемпионате Японии после того же прыжка и вовсе приняла горизонтальное положение на льду.

Кихира непобедима?

<p>В финале Гран-при Загитова оказалась в тени Кихиры. Фото: © РИА Новости / Александр Вильф</p>

Японка, безусловно, очень сильна. Во время финала Гран-при она отобрала у Алины Загитовой рекорд в короткой программе. Лучшие достижения в произвольной программе и по общей сумме баллов пока принадлежат олимпийской чемпионке. Но тревожиться есть от чего.

Скорее всего, добавлять четверной прыжок в свою и без того мощную программу Кихира на ближайших стартах (чемпионат четырёх континентов и чемпионат мира) не будет. В конце концов, у неё пока и тройной аксель не всегда от коньков отскакивает. Другое дело, что Алина Загитова пока тройной аксель вообще не прыгает. Её максимум — каскад из тройного лутца и тройного риттбергера. А японка уже вовсю вставляет аксель в каскады и, судя по этому пресловутому видео, продвинулась в изучении четверных прыжков.

Пока юные ученицы Тутберидзе доберутся до взрослого уровня, кто-то должен бросить вызов Кихире. Олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин уверен, что единственная, кто может это сделать из россиянок, — именно триумфатор Пхёнчхана Алина Загитова.

Юниорки Трусова (слева) и Щербакова (в центре) стабильно прыгают четверные

Ягудин: У Загитовой пропал задор, но есть арсенал для победы над японками

Как Загитовой этого достичь? Она сама знает ответ.

Я пробовала четверные прыжки: риттбергер, флип. Пока что для меня самая главная цель — прокатать программы чисто. Если мне это удастся, то буду этому очень рада. Мой главный соперник — это я сама

Алина Загитова

Фото: © РИА Новости / Владимир Песня

Алина абсолютно права: сейчас главное для неё — вернуть уверенность в себе. Для этого нужно чисто откатать обе программы, а на последних стартах Загитовой это никак не удаётся. Как объяснил тот же Ягудин, причины кроются в изменениях организма из-за переходного возраста, а также в опустошении после блестящего олимпийского сезона. Что ж, когда как не на чемпионате мира брать себя в руки?

Автор:
Дмитрий Садылко
ДС
Дмитрий Садылко
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