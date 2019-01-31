Малкин подрался с капитаном "Тампы-Бэй" во время матча — видео

Этот поединок 32-летний российский форвард выиграл у канадца, как и сам матч. Встреча завершилась со счётом 4:2.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) минувшей ночью были сыграны два матча. В Питтсбурге "пингвины" принимали лидера регулярного чемпионата — "молнии" — и одержали уверенную победу — 4:2.

600-ю передачу в заокеанской карьере записал на свой счёт нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин, на 27-й минуте ассистировав Крису Летангу. Забросить шайбу российскому форварду не удалось, но зато получилось подраться с капитаном "молний" Стивом Стэмкосом, в котором Евгений одержал победу.

Steven Stamkos and Evgeni Malkin drop the gloves pic.twitter.com/UB07SbpMqe — Brady Trettenero (@BradyTrett) 31 января 2019 г.

Также балл за результативность получил нападающий "Тампы" Никита Кучеров, поучаствовав в розыгрыше большинства, которое реализовал всё тот же Стэмкос.

Во втором матче дня "Даллас Старз" Александра Радулова с минимальным счётом 1:0 переиграл "Баффало Сейбрс". Российский форвард очков в матче не набрал.

Регулярный чемпионат НХЛ

"Питтсбург Пингвинз" — "Тампа-Бэй Лайтнинг" — 4:2 (3:0;1:0;0:2)

"Даллас Старз" — "Баффало Сейбрс" — 1:0 (1:0;0:0;0:0)