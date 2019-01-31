Шарапова: Планирую вылечить плечо и вернуться в изумительный Петербург

Бывшая первая ракетка мира обратилась к своим российским болельщикам в "Инстаграме".

Теннисистка Мария Шарапова после уверенного старта снялась с турнира WTA St.Petersburg Ladies Trophy из-за травмы плеча. Но она пообещала своим болельщикам вернуться в Санкт-Петербург снова.

— С большим разочарованием мне пришлось сняться с турнира в Санкт-Петербурге. Я планирую как можно быстрее вылечить плечо, чтобы не только продолжить этот год без травм, но и вернуться в этот изумительный город и сыграть перед вами ещё раз, — написала Шарапова.

Отметим, что сам турнир в Санкт-Петербурге продлится до 3 февраля.